Минздрав планирует до конца года вакцинировать от COVID-19 всех желающих

Минздрав планирует завершить основные этапы вакцинации уже в этом году и предоставить доступ к вакцинам всем гражданам, которые изъявят желание вакцинироваться.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время часа вопросов к правительству на заседании Верховной Рады, информирует "Украинская правда
".
"По нашим планам, основные этапы вакцинации мы завершим уже в этом календарном году. То есть всем без исключения гражданам, которые будут желать вакцинироваться, будет предоставлен доступ к вакцине"
, – отметил Степанов.
Он уточнил, что в целом Минздрав планирует развертывание 572 мобильных бригад и 4250 стационарных пунктов прививок.
По состоянию на 5 марта
"Сразу успокою скептиков – вакцины достаточно. На сегодня у нас есть подтвержденные поставки вакцины AstraZeneca, американского Nonavax, китайского Sinovac, а также подтверждение по программе Covax, которое мы ожидаем в ближайшее время. Это также AstraZeneca, Pfizer и остальные вакцины, которые вошли в эту программу.
Во время рабочей поездки в Индию удалось договориться еще с одним производителем вакцин - Bharat Biotech. Их вакцина проходит последний этап клинических исследований. В ближайшие дни должны быть результаты. Если результаты будут подтверждены на высоком уровне, она также будет применена для борьбы с коронавирусом", – сказал министр здравоохранения Украины.
в Украине первую дозу вакцины Covishield получили 12 481 человек.
Запись на вакцинацию была открыта 1 марта
. Сделать это можно через контакт-центр МЗ по телефону 0800 60 20 19
, на портале государственных услуг "Дія
", на портале МЗ "Вакцинация от COVID-19
".