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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Март » 5 » 18:09:04

Минздрав планирует до конца года вакцинировать от COVID-19 всех желающих

Сегодня, 18:09:04 208 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Минздрав планирует до конца года вакцинировать от COVID-19 всех желающих

 Минздрав планирует завершить основные этапы вакцинации уже в этом году и предоставить доступ к вакцинам всем гражданам, которые изъявят желание вакцинироваться.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время часа вопросов к правительству на заседании Верховной Рады, информирует "Украинская правда".

"По нашим планам, основные этапы вакцинации мы завершим уже в этом календарном году. То есть всем без исключения гражданам, которые будут желать вакцинироваться, будет предоставлен доступ к вакцине", – отметил Степанов.

Он уточнил, что в целом Минздрав планирует развертывание 572 мобильных бригад и 4250 стационарных пунктов прививок.
 

"Сразу успокою скептиков – вакцины достаточно. На сегодня у нас есть подтвержденные поставки вакцины AstraZeneca, американского Nonavax, китайского Sinovac, а также подтверждение по программе Covax, которое мы ожидаем в ближайшее время. Это также AstraZeneca, Pfizer и остальные вакцины, которые вошли в эту программу.

Во время рабочей поездки в Индию удалось договориться еще с одним производителем вакцин - Bharat Biotech. Их вакцина проходит последний этап клинических исследований. В ближайшие дни должны быть результаты. Если результаты будут подтверждены на высоком уровне, она также будет применена для борьбы с коронавирусом", – сказал министр здравоохранения Украины.


По состоянию на 5 марта в Украине первую дозу вакцины Covishield получили 12 481 человек. 

Запись на вакцинацию была открыта 1 марта. Сделать это можно через контакт-центр МЗ по телефону 0800 60 20 19, на портале государственных услуг "Дія", на портале МЗ "Вакцинация от COVID-19".
Тэги: украина, коронавирус, вакцина, вакцинация
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