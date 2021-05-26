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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Май » 26 » 12:35:09

В Украину прибыла партия вакцины Pfizer-BioNTech, закупленная за госсредства

Сегодня, 12:35:23 594 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Украину прибыла партия вакцины Pfizer-BioNTech, закупленная за госсредства

 В Украину прилетели 117 000 доз вакцины Comirnaty против COVID-19 производства Pfizer-BioNTech. Это первая партия этой вакцины, закупленная за государственные средства. Всего до конца недели в страну будет доставлено 167 310 доз этого препарата.

Вакцину из этой партии используют для вакцинации таких групп:
 
  • работники сферы образования (дополнительная потребность)
  • лица с первого и второго этапа, в частности медики (которые не прививались ранее);
  • военнослужащие Вооруженных сил Украины, сотрудники структур государственной безопасности;
  • представители иностранных дипломатических учреждений в Украине.

Вакцинация будет осуществляться организованно, мобильными бригадами. За каждым человеком, который получил прививку первой дозой Comirnaty / Pfizer, будет зарезервирована вторая доза от этой же партии.



Вакцина Comirnaty (Комирнати) - это мРНК-вакцина против COVID-19, изготовленная немецкой биотехнологической компанией BioNTech совместно с американским фармакологическим концерном Pfizer.

Эффективность вакцины составляет 95%. Для полноценной иммунизации нужно получить две дозы с интервалом 21-28 дней.

Украина ранее получила 590 850 доз вакцины Comirnaty / Pfizer-BioNTech средствами доноров в рамках COVAX - глобальной инициативы по равномерному распределению вакцины против COVID-19.
Тэги: вакцинация, коронавирус, вакцина
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Комментариев: 2
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:57:42, Сегодня [Материал]

Почему не вакцинируют граждан Украины?
Ивасик
2 Телесик (Ивасик)   • 16:43:10, Сегодня [Материал]

Т.е. кроме пункта с сотрудниками дип. представительств, ты не считаешь всех остальных украинцами? Или в тех же дип. представительствах не работают частично и украинцы? Ты как-то определись уже, кто для тебя украинцы.
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