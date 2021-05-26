В Украину прибыла партия вакцины Pfizer-BioNTech, закупленная за госсредства

В Украину прилетели 117 000 доз вакцины Comirnaty против COVID-19 производства Pfizer-BioNTech. Это первая партия этой вакцины, закупленная за государственные средства. Всего до конца недели в страну будет доставлено 167 310 доз этого препарата.
Вакцину из этой партии используют для вакцинации таких групп:
- работники сферы образования (дополнительная потребность)
- лица с первого и второго этапа, в частности медики (которые не прививались ранее);
- военнослужащие Вооруженных сил Украины, сотрудники структур государственной безопасности;
- представители иностранных дипломатических учреждений в Украине.
Вакцинация будет осуществляться организованно, мобильными бригадами. За каждым человеком, который получил прививку первой дозой Comirnaty / Pfizer, будет зарезервирована вторая доза от этой же партии.
Вакцина Comirnaty (Комирнати) - это мРНК-вакцина против COVID-19, изготовленная немецкой биотехнологической компанией BioNTech совместно с американским фармакологическим концерном Pfizer.
Эффективность вакцины составляет 95%. Для полноценной иммунизации нужно получить две дозы с интервалом 21-28 дней.
Украина ранее получила 590 850 доз вакцины Comirnaty / Pfizer-BioNTech средствами доноров в рамках COVAX - глобальной инициативы по равномерному распределению вакцины против COVID-19.