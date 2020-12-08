Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 09.12.2020    02:54:17
|
Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Декабрь » 8 » 13:55:04

Вакцинация от коронавируса пройдет в 3 этапа: кто первым в Украине получит прививку

Вчера, 14:20:04 1309 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Вакцинация от коронавируса пройдет в 3 этапа: кто первым в Украине получит прививку

 Вакцинация от коронавируса в Украине будет проходить в три этапа. Первыми вакцину получат медики и группы риска. Об этом в интервью "Лига" рассказал и. о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин.

Первый этап вакцинации, по его словам, будет проводиться, когда Украина получит вакцину в количестве не менее 10% от населения страны. Во время этого этапа вакцину получат:
  • медработники;
  • военные, которые принимают участие в операции Объединенных сил;
  • работники социальной сферы;
  • жители и персонал спецзаведений (интернатов, домов для престарелых и т.п.).

Второй этап вакцинации, как рассказал Кузин, начнется, когда количество вакцин будет от 11% до 20% от количества населения. Вакцину получат:
 
  • люди в группе риска (больные от 60 лет);
  • работники учреждений образования;
  • работники силовых структур и МИД;
  • заключенные и арестованные;
  • персонал мест лишения свободы и следственных изоляторов.

Третий этап вакцинации будет проходить, когда Украина будет обеспечена вакциной от коронавируса в количестве 21-50% от количества населения. Тогда вакцинировать будут больных от 18 до 59 лет и другие категории населения и профессиональные группы, которые имеют высокий риск подхватить вирус.

"Если какая-то высшая по рейтингу группа будет отказываться, медики, например, то вакцина пойдет следующим по уровням группам", - добавил Кузин.
 

Вакцина


За счет бюджета вакцинировать от коронавируса планируют около 20 миллионов украинцев. Украина сейчас ведет переговоры с несколькими компаниями-производителями вакцины от коронавируса, которые уже закончили третью стадию клинических испытаний. Среди них - Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

Министр здравоохранения Максим Степанов подписал технические документы для получения Украиной вакцины от коронавируса от глобальной инициативы COVAX.
 

"Согласно этой глобальной инициативе (COVAX - ред.) vы должны получить 8 миллионов доз вакцин, которые придут в страну для вакцинации украинцев. Сроки еще уточняются, но мы рассчитываем, что это будет конец первого - начало второго квартала (в следующем году - ред ) - это наше желание и мы на этом делаем акцент, когда общаемся с представителями этой глобальной инициативы", - сказал Степанов.


Тем временем мир начинает вакцинацию от коронавируса. Первой прививки начала делать Великобритания сегодня, 8 декабря.
Тэги: коронавирус, вакцинация, прививки
Комментариев: 7
victorio
1 Виктор (victorio)   • 15:24:42, Вчера [Материал]
+1

Пока наши чиновники будут распределять ещё непроизведённую вакцину, выстраивать очереди и заниматься хернёй все кто должен был умереть - умрут, кто должен был переболеть - переболеют и получат иммунитет природным путём а ОНИ потом отрапортуют что ОНИ молодцы! УРА товарищи!!!
Ивасик
6 Телесик (Ивасик)   • 01:30:05, Сегодня [Материал]
0

Иммунитет не вечный, так что колоться придется, либо болеть позже еще раз (не факт, что заболевание пройдет в такой же форме как и в предыдущий раз).
Если не ошибаюсь, пока оф. данные, что иммунитет от ковида сохраняется где-то 6 месяцев (плюс-минус, в зависимости от организма человека). Исходя из этих данных, два раза за год человек может заболеть короной. Т.е. те кто уже переболел осенью, вполне возможно сможет еще раз подцепить корону весной.
forsazh
2 Евгений (forsazh)   • 15:39:43, Вчера [Материал]
+1

Заключенные и арестованные - это ... очень нужная категория для ванцинации, внесите в первую категорию. Какой дебил это придумал???
melan
3 melan (melan)   • 16:06:43, Вчера [Материал]
0

тоже возмутило что вакцинация зеков, то есть насильников, воров, и прочей швали общества, будет проводится раньше и бесплатно, чем остальных обычных граждан.
bda
4 ДДД (bda)   • 20:28:56, Вчера [Материал]
0

не, не, не... а, как же ВР, министерства и ОП? Срочно включить в первый этап!... и, этапировать их на ....
pushistik13
5 Пушистик (pushistik13)   • 20:50:15, Вчера [Материал]
+1

#скоро
на базаре ещё цены на свинину не вывесили
а эти уже жаркое делят
Fenugreek
7 Alex (Fenugreek)   • 02:49:09, Сегодня [Материал]
0

В США нехватка около 100 мл. вакцин и получат их примерно в июне . Так вчера сказали по ТВ.так, что когда зайдёт очередь до Украины ... с учетом того, власти заявили, что США является приоритетным покупателем...
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus