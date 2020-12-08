Вакцинация от коронавируса пройдет в 3 этапа: кто первым в Украине получит прививку

"Согласно этой глобальной инициативе (COVAX - ред.) vы должны получить 8 миллионов доз вакцин, которые придут в страну для вакцинации украинцев. Сроки еще уточняются, но мы рассчитываем, что это будет конец первого - начало второго квартала (в следующем году - ред ) - это наше желание и мы на этом делаем акцент, когда общаемся с представителями этой глобальной инициативы", - сказал Степанов.