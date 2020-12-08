Вакцинация от коронавируса пройдет в 3 этапа: кто первым в Украине получит прививку

Вакцинация от коронавируса в Украине будет проходить в три этапа. Первыми вакцину получат медики и группы риска. Об этом в интервью "Лига
" рассказал и. о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин.
Первый этап вакцинации
, по его словам, будет проводиться, когда Украина получит вакцину в количестве не менее 10% от населения страны. Во время этого этапа вакцину получат:
Второй этап вакцинации
- медработники;
- военные, которые принимают участие в операции Объединенных сил;
- работники социальной сферы;
- жители и персонал спецзаведений (интернатов, домов для престарелых и т.п.).
, как рассказал Кузин, начнется, когда количество вакцин будет от 11% до 20% от количества населения. Вакцину получат:
Третий этап
- люди в группе риска (больные от 60 лет);
- работники учреждений образования;
- работники силовых структур и МИД;
- заключенные и арестованные;
- персонал мест лишения свободы и следственных изоляторов.
вакцинации будет проходить, когда Украина будет обеспечена вакциной от коронавируса в количестве 21-50% от количества населения. Тогда вакцинировать будут больных от 18 до 59 лет и другие категории населения и профессиональные группы, которые имеют высокий риск подхватить вирус.
"Если какая-то высшая по рейтингу группа будет отказываться, медики, например, то вакцина пойдет следующим по уровням группам"
, - добавил Кузин.
Вакцина
За счет бюджета вакцинировать от коронавируса планируют около 20 миллионов украинцев. Украина сейчас ведет переговоры с несколькими компаниями-производителями вакцины от коронавируса, которые уже закончили третью стадию клинических испытаний. Среди них - Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca.
Министр здравоохранения Максим Степанов подписал технические документы для получения Украиной вакцины от коронавируса от глобальной инициативы COVAX.
"Согласно этой глобальной инициативе (COVAX - ред.) vы должны получить 8 миллионов доз вакцин, которые придут в страну для вакцинации украинцев. Сроки еще уточняются, но мы рассчитываем, что это будет конец первого - начало второго квартала (в следующем году - ред ) - это наше желание и мы на этом делаем акцент, когда общаемся с представителями этой глобальной инициативы", - сказал Степанов.
Тем временем мир начинает вакцинацию от коронавируса. Первой прививки начала делать Великобритания сегодня, 8 декабря.
Если не ошибаюсь, пока оф. данные, что иммунитет от ковида сохраняется где-то 6 месяцев (плюс-минус, в зависимости от организма человека). Исходя из этих данных, два раза за год человек может заболеть короной. Т.е. те кто уже переболел осенью, вполне возможно сможет еще раз подцепить корону весной.
на базаре ещё цены на свинину не вывесили
а эти уже жаркое делят