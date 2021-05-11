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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Май » 11 » 13:32:48

За 2,5 месяца прививки от коронавируса получили менее 3% жителей Житомирской области

Вчера, 13:44:48 487 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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За 2,5 месяца прививки от коронавируса получили менее 3% жителей Житомирской области

 Департамент здравоохранения Житомирской ОГА 11 мая отчитался, что в области от COVID-19 вакцинировано 28 355 человек.

По информации облгосадминистрации, вакциной COVISHIELD прививки получили 17 291 человек, вакциной CORONAVAC - 2 492, вакциной COMIRNATY - 2 340, вакциной ASTRAZENECA - 6 230.

Количество привитых по возрастному распределению:
 
  • 18-20 лет: 311
  • 20-39 лет: 6966
  • 40-49 лет: 5251
  • 50-59 лет: 5012
  • 60-69 лет: 6279
  • 70-79 лет: 3350
  • 80 лет и старше: 1186

По данным Госстата, на 1 марта в области численность населения составляла 1 млн 193 тыс. 122 человека. Соответственно с начала вакцинации прививки получили около 2,37% жителей Житомирщины.

С начала прививочной кампании в Украине привито против COVID-19 865 590 человек. По состоянию на 10 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 531 754 человека.

Записаться в очередь на вакцинацию можно тремя способами:
 
  • на сайте vaccination.covid19.gov.ua
  • через контакт-центр Минздрава: 0800 60 20 19
  • через портал государственных услуг Дія
Тэги: прививки, статистика, вакцинация, коронавирус
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