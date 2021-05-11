За 2,5 месяца прививки от коронавируса получили менее 3% жителей Житомирской области

Департамент здравоохранения Житомирской ОГА 11 мая отчитался, что в области от COVID-19 вакцинировано 28 355 человек.
По информации облгосадминистрации
, вакциной COVISHIELD прививки получили 17 291 человек, вакциной CORONAVAC - 2 492, вакциной COMIRNATY - 2 340, вакциной ASTRAZENECA - 6 230.
Количество привитых по возрастному распределению:
- 18-20 лет: 311
- 20-39 лет: 6966
- 40-49 лет: 5251
- 50-59 лет: 5012
- 60-69 лет: 6279
- 70-79 лет: 3350
- 80 лет и старше: 1186
По данным Госстата, на 1 марта
в области численность населения составляла 1 млн 193 тыс. 122 человека. Соответственно с начала вакцинации
прививки получили около 2,37% жителей Житомирщины.
С начала прививочной кампании в Украине привито против COVID-19 865 590 человек. По состоянию на 10 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 531 754 человека.
Записаться в очередь на вакцинацию можно тремя способами: