Минздрав запустил 5 этап вакцинации: теперь получить прививку сможет каждый

Министерство здравоохранения объявило открытие 5 этапа вакцинации от COVID-19, с 21 июля сделать прививку сможет каждый желающий. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Министерство здравоохранения объявляет об открытии 5 этапа вакцинации от COVID-19. С 21 июля все взрослые старше 18 лет, которые хотят вакцинироваться, могут сделать прививку против коронавирусной болезни. Вы можете вакцинироваться в ближайшем пункте прививки, центре массовой вакцинации или к вам может приехать мобильная бригада, если вы записаны в очередь, как организованный коллектив, в котором работает более 50 человек".

По словам министра, в Украине готовятся к потенциальному росту случаев заболевания на коронавирус из-за нового штамма вируса "Дельта".

Ляшко призвал украинцев вакцинироваться. Он отметил, что на селекторном совещании в офисе президента поручили главам ОГА открыть прививочные центры в каждом райцентре.

Министр добавил, что записаться на вакцинацию можно онлайн или получить прививки в порядке живой очереди.

Сейчас в Украине почти 200 центров и пунктов вакцинации.