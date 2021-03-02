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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Март » 2 » 13:16:46

В очередь на вакцинацию за день записались более 40 тысяч украинцев – Степанов

Сегодня, 13:35:46 502 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В очередь на вакцинацию за день записались более 40 тысяч украинцев – Степанов

 За 1 марта на вакцинацию от коронавируса через портал "Дія", контакт-центр МЗ и портал "Вакцинация от COVID-19" записались более 44 000 человек.

Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает Укринформ.
 

"За неполный день в очередь на вакцинацию через портал записались 5280 человек, через контакт-центр МЗ 671 человек, через портал "Дія" 38531 человек. Эти цифры являются красноречивым подтверждением готовности украинцев к вакцинации и их доверия к системе здравоохранения и планам Минздрава по преодолению COVID-19", - заявил Степанов.


Он напомнил, что запись на вакцинацию была открыта 1 марта. Сделать это можно через контакт-центр МЗ по телефону 0800 60 20 19, на портале государственных услуг "Дія", на портале МЗ "Вакцинация от COVID-19".

Всего с начала вакцинации в Украине первую дозу прививки получили 4905 человек. В Житомирской области за прошедшие сутки вакцинировали 109 человек.


Предыстория


23 февраля в Украину прибыли первые 500 000 доз вакцины против коронавируса Covishield от производителя Serum Institute India.

24 февраля Житомирская область получила 17 300 доз вакцины Covishield. Вечером того же дня в Житомире официально начали вакцинацию. Первым прививку от коронавируса получил заведующий отделением городской больницы №2.
Тэги: коронавирус, вакцинация
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Комментариев: 2
Artmaker
1 Евгений (Artmaker)   • 14:28:23, Сегодня [Материал]

ну-ну...
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 15:17:00, Сегодня [Материал]

и все с подтверждённым номером телефона....
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