В очередь на вакцинацию за день записались более 40 тысяч украинцев – Степанов

За 1 марта на вакцинацию от коронавируса через портал "Дія", контакт-центр МЗ и портал "Вакцинация от COVID-19" записались более 44 000 человек.
Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает Укринформ
.
"За неполный день в очередь на вакцинацию через портал записались 5280 человек, через контакт-центр МЗ 671 человек, через портал "Дія" 38531 человек. Эти цифры являются красноречивым подтверждением готовности украинцев к вакцинации и их доверия к системе здравоохранения и планам Минздрава по преодолению COVID-19", - заявил Степанов.
Он напомнил, что запись на вакцинацию была открыта 1 марта
. Сделать это можно через контакт-центр МЗ по телефону 0800 60 20 19
, на портале государственных услуг "Дія
", на портале МЗ "Вакцинация от COVID-19
".
Всего с начала вакцинации в Украине первую дозу прививки получили 4905 человек. В Житомирской области за прошедшие сутки вакцинировали 109 человек.
Предыстория
23 февраля в Украину прибыли первые 500 000 доз вакцины
против коронавируса Covishield от производителя Serum Institute India.
24 февраля Житомирская область получила 17 300 доз вакцины Covishield. Вечером того же дня в Житомире официально начали вакцинацию. Первым прививку от коронавируса
получил заведующий отделением городской больницы №2.