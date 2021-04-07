Украина договорилась о поставке 10 млн доз вакцины Pfizer – Зеленский

Украина заключила контракт с корпорацией Pfizer на 10 миллионов доз вакцины против коронавируса. Об этом во вторник, 6 апреля, сообщила пресс-служба Офиса президента
.
"Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины Pfizer. Это действительно сложно было сделать, но благодаря разговору с руководителем компании Pfizer Альбертом Бурлою – у меня с ним была разговор 8 февраля – он пообещал, что сделает все возможное и невозможное. И сделал это", – сказал Владимир Зеленский.
По его словам, сотрудничество с американскими фармацевтическими компаниями будет продолжаться и расширяться.
Позже в Минздраве сообщили
, что заключили рамочный договор с компанией Pfizer. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, переговоры продолжались несколько месяцев.
Ожидается, что первые партии вакцины будут поставлены в Украину в ближайшие месяцы, а все 10 млн доз – в течение 2021 года.
Вакцина Pfizer
Так называемая "генетическая" вакцина, которая содержит генетические инструкции, чтобы помочь нашему иммунитету защититься от COVID-19. Вакцину надо хранить и перевозить при температуре от -80°C до -60°C.
Вакцина эффективна на 95%. То есть она на 95% снижает количество симптоматических случаев COVID-19 у людей.
Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину Pfizer против COVID-19 для экстренного медицинского применения.
Вакцинация
24 февраля Житомирская область получила 17 300 доз вакцины Covishield. Вечером того же дня в Житомире официально начали вакцинацию. Первым прививку от коронавируса
получил заведующий отделением городской больницы №2.
Запись на вакцинацию была открыта 1 марта
. Сделать это можно через контакт-центр МЗ по телефону 0800 60 20 19
, на портале государственных услуг "Дія
", на портале МЗ "Вакцинация от COVID-19
".