Украина договорилась о поставке 10 млн доз вакцины Pfizer – Зеленский

"Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины Pfizer. Это действительно сложно было сделать, но благодаря разговору с руководителем компании Pfizer Альбертом Бурлою – у меня с ним была разговор 8 февраля – он пообещал, что сделает все возможное и невозможное. И сделал это", – сказал Владимир Зеленский.