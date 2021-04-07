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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Апрель » 7 » 08:49:17

Украина договорилась о поставке 10 млн доз вакцины Pfizer – Зеленский

Вчера, 09:12:17 1026 10 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Украина договорилась о поставке 10 млн доз вакцины Pfizer – Зеленский

 Украина заключила контракт с корпорацией Pfizer на 10 миллионов доз вакцины против коронавируса. Об этом во вторник, 6 апреля, сообщила пресс-служба Офиса президента.
 

"Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины Pfizer. Это действительно сложно было сделать, но благодаря разговору с руководителем компании Pfizer Альбертом Бурлою – у меня с ним была разговор 8 февраля – он пообещал, что сделает все возможное и невозможное. И сделал это", – сказал Владимир Зеленский.


По его словам, сотрудничество с американскими фармацевтическими компаниями будет продолжаться и расширяться.

Позже в Минздраве сообщили, что заключили рамочный договор с компанией Pfizer. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, переговоры продолжались несколько месяцев. 

Ожидается, что первые партии вакцины будут поставлены в Украину в ближайшие месяцы, а все 10 млн доз – в течение 2021 года.
 

Вакцина Pfizer


Так называемая "генетическая" вакцина, которая содержит генетические инструкции, чтобы помочь нашему иммунитету защититься от COVID-19. Вакцину надо хранить и перевозить при температуре от -80°C до -60°C. 

Вакцина эффективна на 95%. То есть она на 95% снижает количество симптоматических случаев COVID-19 у людей.

Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину Pfizer против COVID-19 для экстренного медицинского применения.
 

Вакцинация


24 февраля Житомирская область получила 17 300 доз вакцины Covishield. Вечером того же дня в Житомире официально начали вакцинацию. Первым прививку от коронавируса получил заведующий отделением городской больницы №2.

Запись на вакцинацию была открыта 1 марта. Сделать это можно через контакт-центр МЗ по телефону 0800 60 20 19, на портале государственных услуг "Дія", на портале МЗ "Вакцинация от COVID-19".
Тэги: коронавирус, Pfizer, вакцинация
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Комментариев: 8
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 09:43:54, Вчера [Материал]

что, индийскую копию британского говна не хотят шприцевать?
Читатель
2 Дмитрий (Читатель)   • 10:08:22, Вчера [Материал]

Pfizer это хорошо. У нас уже почти все взрослое население вакцинировано. Больных на всю страну сейчас немного более 5000. Все открывается и работает. В конце апреля отменяется обязательное ношение масок.
Hoakina
6 Марина (Hoakina)   • 13:31:24, Вчера [Материал]

На 2. Це в Росії? да ладна!
viewer
3 Name Surname (viewer)   • 11:24:15, Вчера [Материал]

Хороший ефір дивився по ситуації з епідемією ковіда: скільки у нас ще буде локдаунів, вакцинація тощо
https://youtu.be/MDa8YzyBoig
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:05:48, Вчера [Материал]

-80 при перевозке 10 миллионов доз....я думал они шутят над нами, а их такими мама родила. Проехали и забыли. а что дальше?
Hoakina
5 Марина (Hoakina)   • 13:30:55, Вчера [Материал]

китайською вакцинували вже, потім індійською теж, а тут ще американська! зупиніться! насміялися, надіюсь?
melan
7 melan (melan)   • 14:07:58, Вчера [Материал]

....заключили рамочный договор....

что такое рамочный договор, простыми словами, то это контракт с открытыми условиями, в котором определены только общие правила взаимодействия сторон. То есть договор не имеющий никаких гарантий.
Ивасик
8 Телесик (Ивасик)   • 19:11:27, Вчера [Материал]

Так и есть. У нас много чего обещали, цифры, даты, а по факту все было не так. Та же самая история с большой вероятностью повторится и с Пфайзер. Так что это просто информационные сообщения, чтобы снять немного накал недовольства, показать имитацию работы. Все.
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