Житомир получил первую партию вакцины от коронавируса: медикам уже делают прививки

Вечером 24 февраля Житомирская область получила 17 300 доз вакцины Covishield. Этот препарат является аналогом вакцины AstraZeneca, изготовленный по лицензии в Индии.
Вчера же в Житомире официально начали вакцинацию. Первым прививку от коронавируса получил заведующий отделением городской больницы №2.
"Поздравляю Василия Шутенко, заведующего отделением анестезиологии и интенсивной терапии Житомирской городской больницы №2 им. В. Павлусенко - первого жителя Житомирщины, который в 19:35 получил прививку от COVID-19. Вопреки рискам, Василий Николаевич с первых дней находится на передовой в борьбе с коронавирусом", - сообщил в Facebook глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.
Первыми на Житомирщине будут вакцинированы более 900 медиков, работающих с больными COVID-19.
"Это люди, которые все время противостояния с эпидемией находятся на передовой этой борьбы. Также к приоритетным группам относятся социальные работники и люди, находящиеся в специализированных учреждениях и военнослужащие, участвующие в АТО/ООС", - добавил Бунечко.
Вакцинацию будут осуществлять врачи мобильных бригад, которые прошли соответствующее обучение. Всего на первом этапе планируют вакцинировать более 3600 жителей Житомирской области. В ОГА отмечают
, что вакцинация является добровольной и бесплатной.
Что такое Covishield?
В Индии вакцину AstraZeneca производят в местном Институте сыворотки крови (Serum Institute of India) под названием Covishield. Учреждение является крупнейшим производителем вакцин в мире. Он производит более 50 миллионов доз в месяц, информирует "Радио Свобода
".
Covishield изготавливают из ослабленной версии аденовируса шимпанзе. Препарат имеет широкий спектр действия. Когда вакцину вводят пациенту, она стимулирует иммунную систему к продуцированию антител для атаки на любую коронавирусную инфекцию.
Производитель рекомендует делать двойную прививку с интервалом 4-12 недель. Одним из преимуществ препарата называют, то, что его можно безопасно хранить при температуре от плюс 2 градусов по Цельсию до плюс 8-ми. С этим связано и то, что сами прививки можно делать в имеющихся кабинетах врачей.
Это делает использование и распространение вакцины доступным по сравнению с некоторыми другими. Например, Pfizer-BioNTech нужно хранить при минус 70 градусах.
Эффективность вакцины
Международные клинические испытания вакцины AstraZeneca показали, что когда людям вводили половину дозы, а затем полную дозу, эффективность достигала 90%. Институт сыворотки крови, который производит вакцину в Индии, заявляет, что Covishield является высокоэффективной, что подтверждается данными клинических исследований в Бразилии и Великобритании.
Между тем группа по вопросам защиты прав пациентов All India Drug Action Network
заявляет, что с утверждением Covishield поспешили, поскольку производитель не завершил "переходное исследования" вакцины на индийцах
.
"Мы озадачены и не понимаем, какая научная логика заставила ведущих экспертов одобрить эту поспешную вакцинацию. Более того, это является нарушением критериев, изложенных в проектах нормативных положений по разработке вакцин против COVID-19, опубликованных Центральной организацией по стандартизации лекарственных средств Индии (CDSCO) 21 сентября 2020 года. Решение об утверждении в полном объеме изученной вакцины, даже в рамках ускоренного процесса, вызывает больше вопросов, чем ответов и, вероятно, не укрепляет веру в наши научные органы, которые принимают решение", - говорится в заявлении правозащитной группы.
Институт сыворотки крови взамен обещает, что попытается провести переходное испытания вакцины в Индии в феврале.
Противопоказания и побочные эффекты
По данным Института сыворотки Индии, вакцина Covishield может быть противопоказана в ряде случаев: тяжелая аллергическая реакция; повышенная температура тела ;нарушение свертываемости крови или употребление антикоагулянтов; ослабленный иммунитет; беременность; грудное вскармливание; использование другой вакцины против коронавируса.
Наиболее распространенными возможными побочными эффектами вакцины Covishield могут стать: боль, покраснение, зуд, отек, кровоподтеки в месте инъекции, усталость, озноб или лихорадка, головная боль, тошнота, боль в суставах или мышцах. Вакцина также может вызвать затруднение дыхания.
Кроме того, фиксируют рвоту и диарею. Среди редких побочных эффектов было зафиксировано также снижение аппетита, головокружение, потливость, боли в животе и сыпь.
Какие страны покупают Covishield
AstraZeneca заключила лицензионное соглашение с Институтом сыворотки на поставку одного миллиарда доз для стран с низким и средним уровнем дохода. Сейчас Covishield импортируют Бутан, Мальдивы, Бангладеш, Непал, Мьянма и Сейшелы. Индия также планирует отправлять вакцины в Шри-Ланку, Афганистан, Маврикий и Бразилию.
Министерство иностранных дел Индии заявляет, что страна продолжит поставлять вакцины по всему миру, учитывая внутренние и международные требования и обязательства. Ведь Индия производит 60% всех вакцин в мире.