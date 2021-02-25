Житомир получил первую партию вакцины от коронавируса: медикам уже делают прививки

"Поздравляю Василия Шутенко, заведующего отделением анестезиологии и интенсивной терапии Житомирской городской больницы №2 им. В. Павлусенко - первого жителя Житомирщины, который в 19:35 получил прививку от COVID-19. Вопреки рискам, Василий Николаевич с первых дней находится на передовой в борьбе с коронавирусом", - сообщил в Facebook глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

"Это люди, которые все время противостояния с эпидемией находятся на передовой этой борьбы. Также к приоритетным группам относятся социальные работники и люди, находящиеся в специализированных учреждениях и военнослужащие, участвующие в АТО/ООС", - добавил Бунечко.

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Эффективность вакцины

"Мы озадачены и не понимаем, какая научная логика заставила ведущих экспертов одобрить эту поспешную вакцинацию. Более того, это является нарушением критериев, изложенных в проектах нормативных положений по разработке вакцин против COVID-19, опубликованных Центральной организацией по стандартизации лекарственных средств Индии (CDSCO) 21 сентября 2020 года. Решение об утверждении в полном объеме изученной вакцины, даже в рамках ускоренного процесса, вызывает больше вопросов, чем ответов и, вероятно, не укрепляет веру в наши научные органы, которые принимают решение", - говорится в заявлении правозащитной группы.

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