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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Февраль » 25 » 08:58:37

Житомир получил первую партию вакцины от коронавируса: медикам уже делают прививки

Сегодня, 09:11:37 409 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомир получил первую партию вакцины от коронавируса: медикам уже делают прививки

 Вечером 24 февраля Житомирская область получила 17 300 доз вакцины Covishield. Этот препарат является аналогом вакцины AstraZeneca, изготовленный по лицензии в Индии.

Вчера же в Житомире официально начали вакцинацию. Первым прививку от коронавируса получил заведующий отделением городской больницы №2.
 

"Поздравляю Василия Шутенко, заведующего отделением анестезиологии и интенсивной терапии Житомирской городской больницы №2 им. В. Павлусенко - первого жителя Житомирщины, который в 19:35 получил прививку от COVID-19. Вопреки рискам, Василий Николаевич с первых дней находится на передовой в борьбе с коронавирусом", - сообщил в Facebook глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.




Первыми на Житомирщине будут вакцинированы более 900 медиков, работающих с больными COVID-19.
 

"Это люди, которые все время противостояния с эпидемией находятся на передовой этой борьбы. Также к приоритетным группам относятся социальные работники и люди, находящиеся в специализированных учреждениях и военнослужащие, участвующие в АТО/ООС", - добавил Бунечко.


Вакцинацию будут осуществлять врачи мобильных бригад, которые прошли соответствующее обучение. Всего на первом этапе планируют вакцинировать более 3600 жителей Житомирской области. В ОГА отмечают, что вакцинация является добровольной и бесплатной.
 

Что такое Covishield?


В Индии вакцину AstraZeneca производят в местном Институте сыворотки крови (Serum Institute of India) под названием Covishield. Учреждение является крупнейшим производителем вакцин в мире. Он производит более 50 миллионов доз в месяц, информирует "Радио Свобода".

Covishield изготавливают из ослабленной версии аденовируса шимпанзе. Препарат имеет широкий спектр действия. Когда вакцину вводят пациенту, она стимулирует иммунную систему к продуцированию антител для атаки на любую коронавирусную инфекцию.

Производитель рекомендует делать двойную прививку с интервалом 4-12 недель. Одним из преимуществ препарата называют, то, что его можно безопасно хранить при температуре от плюс 2 градусов по Цельсию до плюс 8-ми. С этим связано и то, что сами прививки можно делать в имеющихся кабинетах врачей.

Это делает использование и распространение вакцины доступным по сравнению с некоторыми другими. Например, Pfizer-BioNTech нужно хранить при минус 70 градусах.
 

Эффективность вакцины


Международные клинические испытания вакцины AstraZeneca показали, что когда людям вводили половину дозы, а затем полную дозу, эффективность достигала 90%. Институт сыворотки крови, который производит вакцину в Индии, заявляет, что Covishield является высокоэффективной, что подтверждается данными клинических исследований в Бразилии и Великобритании.

Между тем группа по вопросам защиты прав пациентов All India Drug Action Network заявляет, что с утверждением Covishield поспешили, поскольку производитель не завершил "переходное исследования" вакцины на индийцах.
 

"Мы озадачены и не понимаем, какая научная логика заставила ведущих экспертов одобрить эту поспешную вакцинацию. Более того, это является нарушением критериев, изложенных в проектах нормативных положений по разработке вакцин против COVID-19, опубликованных Центральной организацией по стандартизации лекарственных средств Индии (CDSCO) 21 сентября 2020 года. Решение об утверждении в полном объеме изученной вакцины, даже в рамках ускоренного процесса, вызывает больше вопросов, чем ответов и, вероятно, не укрепляет веру в наши научные органы, которые принимают решение", - говорится в заявлении правозащитной группы.


Институт сыворотки крови взамен обещает, что попытается провести переходное испытания вакцины в Индии в феврале.
 

Противопоказания и побочные эффекты


По данным Института сыворотки Индии, вакцина Covishield может быть противопоказана в ряде случаев: тяжелая аллергическая реакция; повышенная температура тела ;нарушение свертываемости крови или употребление антикоагулянтов; ослабленный иммунитет; беременность; грудное вскармливание; использование другой вакцины против коронавируса.

Наиболее распространенными возможными побочными эффектами вакцины Covishield могут стать: боль, покраснение, зуд, отек, кровоподтеки в месте инъекции, усталость, озноб или лихорадка, головная боль, тошнота, боль в суставах или мышцах. Вакцина также может вызвать затруднение дыхания.

Кроме того, фиксируют рвоту и диарею. Среди редких побочных эффектов было зафиксировано также снижение аппетита, головокружение, потливость, боли в животе и сыпь.
 

Какие страны покупают Covishield


AstraZeneca заключила лицензионное соглашение с Институтом сыворотки на поставку одного миллиарда доз для стран с низким и средним уровнем дохода. Сейчас Covishield импортируют Бутан, Мальдивы, Бангладеш, Непал, Мьянма и Сейшелы. Индия также планирует отправлять вакцины в Шри-Ланку, Афганистан, Маврикий и Бразилию.

Министерство иностранных дел Индии заявляет, что страна продолжит поставлять вакцины по всему миру, учитывая внутренние и международные требования и обязательства. Ведь Индия производит 60% всех вакцин в мире.
Тэги: коронавирус, Житомир, вакцинация, Covishield
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Комментариев: 3
Vovik-RF
1 Vovik (Vovik-RF)   • 09:19:03, Сегодня [Материал]

Да уж, получают самые бедные страны + Украина. И на наших медиках украинских проводят окончательное испытание этой сраной вакцины, чтобы окончательно угробить медицину на Украине
RaID
2 Сергій (RaID)   • 09:30:47, Сегодня [Материал]

А як там на росії?
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 10:13:31, Сегодня [Материал]

уже утро...
подопытный хоть живой?
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