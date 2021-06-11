Житомирян начали приглашать на вакцинацию: в субботу прививку получат 200 человек

«Прививать будут вакциной CoronaVac при введении первой дозы. Также приглашаются люди, которые должны получить вторую дозу вакцины AstraZeneca», - говорит управляющий центром вакцинации Александр Космина.

«На сегодняшний день сделано почти 14 тыс. прививок, и только у одной пациентки проявилось побочное действие. У женщины поднялась температура и было покраснение в месте инъекции. Она обратилась в медицинское учреждение, ее госпитализировали. Состояние женщины нормальное, никаких признаков, угрожающих жизни, у нее не было», - добавил Александр Космина.