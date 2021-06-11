Житомирян начали приглашать на вакцинацию: в субботу прививку получат 200 человек

В Житомире специалисты колл-центра обзванивают и приглашают на вакцинацию людей, записавшихся через портал «Дія». На сегодня колл-центр пригласил уже более 700 человек.
По информации горсовета, в субботу придут прививаться 200 житомирян, которые получат первую дозу вакцины.
Как сообщал «Журнал Житомира
», с 12 июня в Житомире на базе школы №6 откроют центр вакцинации
: там будут созданы специальные зоны регистрации, ожидания и введения вакцины. С собой нужно иметь паспорт и идентификационный код.
«Прививать будут вакциной CoronaVac при введении первой дозы. Также приглашаются люди, которые должны получить вторую дозу вакцины AstraZeneca», - говорит управляющий центром вакцинации Александр Космина.
По его словам, динамика по вакцинации в Житомире положительная.
«На сегодняшний день сделано почти 14 тыс. прививок, и только у одной пациентки проявилось побочное действие. У женщины поднялась температура и было покраснение в месте инъекции. Она обратилась в медицинское учреждение, ее госпитализировали. Состояние женщины нормальное, никаких признаков, угрожающих жизни, у нее не было», - добавил Александр Космина.
Фото: ЖГС
Запись в очередь на вакцинацию