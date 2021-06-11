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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июнь » 11 » 08:22:55

Житомирян начали приглашать на вакцинацию: в субботу прививку получат 200 человек

Вчера, 08:22:55 822 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирян начали приглашать на вакцинацию: в субботу прививку получат 200 человек

 В Житомире специалисты колл-центра обзванивают и приглашают на вакцинацию людей, записавшихся через портал «Дія». На сегодня колл-центр пригласил уже более 700 человек.

По информации горсовета, в субботу придут прививаться 200 житомирян, которые получат первую дозу вакцины.

Как сообщал «Журнал Житомира», с 12 июня в Житомире на базе школы №6 откроют центр вакцинации: там будут созданы специальные зоны регистрации, ожидания и введения вакцины. С собой нужно иметь паспорт и идентификационный код.


 

«Прививать будут вакциной CoronaVac при введении первой дозы. Также приглашаются люди, которые должны получить вторую дозу вакцины AstraZeneca», - говорит управляющий центром вакцинации Александр Космина.


По его словам, динамика по вакцинации в Житомире положительная.
 

«На сегодняшний день сделано почти 14 тыс. прививок, и только у одной пациентки проявилось побочное действие. У женщины поднялась температура и было покраснение в месте инъекции. Она обратилась в медицинское учреждение, ее госпитализировали. Состояние женщины нормальное, никаких признаков, угрожающих жизни, у нее не было», - добавил Александр Космина.

 

Фото: ЖГС


Запись в очередь на вакцинацию

 
  • на сайте vaccination.covid19.gov.ua
  • через колл-центр: 0 800 350 436
  • через портал государственных услуг Дія
Тэги: Житомир, коронавирус, вакцинация
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Комментариев: 1
dodo
1 No Name (dodo)   • 15:21:23, Вчера [Материал]

Я отказался,так как эфективность от 90-50% и это настараживает(
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