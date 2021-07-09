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Почти 10% житомирян получили прививку от коронавируса – горсовет

Сегодня, 08:58:14 292 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Почти 10% житомирян получили прививку от коронавируса – горсовет

 10-11 июля Центр вакцинации в Житомире будет прививать только CoronaVac, а ревакцинировать AstraZeneca не будет. Об этом предупредил Житомирский городской совет.

В Центре говорят: у большинства сроки ревакцинации AstraZeneca приходились на июнь-июль, вакцинированные в мае получат вторую дозу в августе.

Сейчас ревакцинироваться AstraZeneca можно в любом стационарном пункте (ул. Покровская, 159; площадь Полевая, 2; ул. Героев Десантников, 23).

В Центре вакцинации напоминают, что в эти выходные ревакцинироваться CoronaVac стоит первым посетителям Центра - тем, кто получил первую дозу 12-13 июня.

В Житомире уже вакцинировано чуть более 26 000 человек, в том числе в Центре - 6 420.

Напомним, Центр массовой вакцинации (спортивный зал школы №6, площадь Короленко, 7) работает в субботу и воскресенье с 8:30 до 19:00. Прийти на вакцинацию могут все совершеннолетние лица независимо от наличия декларации с семейным врачом. С собой нужно иметь паспорт и идентификационный код.
 

Запись в очередь на вакцинацию

 
  • на сайте vaccination.covid19.gov.ua
  • через колл-центр: 0 800 350 436
  • через портал государственных услуг Дія
Тэги: коронавирус, прививка, Житомир, вакцинация
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