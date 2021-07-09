Почти 10% житомирян получили прививку от коронавируса – горсовет

10-11 июля Центр вакцинации в Житомире будет прививать только CoronaVac, а ревакцинировать AstraZeneca не будет. Об этом предупредил Житомирский городской совет
.
В Центре говорят: у большинства сроки ревакцинации AstraZeneca приходились на июнь-июль, вакцинированные в мае получат вторую дозу в августе.
Сейчас ревакцинироваться AstraZeneca можно в любом стационарном пункте (ул. Покровская, 159; площадь Полевая, 2; ул. Героев Десантников, 23).
В Центре вакцинации напоминают, что в эти выходные ревакцинироваться CoronaVac стоит первым посетителям Центра - тем, кто получил первую дозу 12-13 июня.
В Житомире уже вакцинировано чуть более 26 000 человек
, в том числе в Центре - 6 420.
Напомним, Центр массовой вакцинации (спортивный зал школы №6, площадь Короленко, 7) работает в субботу и воскресенье с 8:30 до 19:00. Прийти на вакцинацию могут все совершеннолетние лица независимо от наличия декларации с семейным врачом. С собой нужно иметь паспорт и идентификационный код.
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