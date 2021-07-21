Вакцину CoronaVac и Moderna в Житомире могут получить все желающие. ВИДЕО

22 июля в Житомире и области прививки от COVID-19 могут получить все желающие. В частности, в области будут работать пять центров вакцинации.
«С 22 июля в Житомирской области будет работать пять центров массовой вакцинации, которые будут осуществлять прививки гражданам семь дней в неделю:
в Житомире,
Бердичеве,
Новоград-Волынском,
Овруче
Коростене.
А также 118 пунктов прививки и 36 мобильных бригад. Информацию об адресах расположения центров вакцинации и пунктов прививок можно узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua», - говорит Житомир инфо первый заместитель председателя Житомирской ОГА Наталья Остапченко.
Чтобы получить прививку нужно прийти в центр вакцинации. Записываться заранее через сайт "Дия" не требуется.
Доступны четыре вакцины: AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer и Moderna
«В области сейчас доступны четыре вакцины: AstraZeneca, CoronaVac производства компании Sinovac, Comirnaty от Pfizer и Moderna. Четыре вида вакцины будут завезены на пункты прививки и центры вакцинации, люди имеют право выбрать из четырех вакцин. У нас работает «живая очередь», люди которые предварительно не записаны на вакцинацию, но хотят её пройти, должны просто найти ближайший центр вакцинации, или пункт прививки и вакцинироваться», - говорит Наталья Остапченко.
Заместитель Житомирского городского головы Мария Мисюрова отмечает, что вакцина - это единственный способ побороть коронавирусную болезнь. Говорит, что в центре вакцинации осложнений после прививки не было зафиксировано.
«Самое главное, что сейчас есть выбор, есть доступ. Сегодня мы будем вакцинировать CoronaVac и Moderna. Если человек сомневается или хронические заболевания, нужно обратиться к семейному врачу и возможно пройти обследование. Ни одного неблагоприятного события после иммунизации здесь зафиксировано не было.
Было несколько обращений из-за повышенного давления и температуры и панические атаки, это практически 1-3 в день. Завтра у нас будет дежурить карета скорой помощи, врачи также имеют навыки оказания неотложной помощи. Но, к счастью, никаких случаев не было. Здесь вакцинировались уже около 10 000 человек», - говорит Мария Мисюрова.
20 июля стартовал пятый этап вакцинации: Украина открыла вакцинацию против COVID-19 для всех желающих. В этот же день Житомирская область получила более 40 000 доз вакцины Moderna американского производства. В Житомире центр вакцинации с 22 июля будет работать ежедневно.
12 июня в Житомире начал работу центр массовой вакцинации от COVID-19 на базе школы №6.
10 июля в Житомирской области работало уже 4 центра массовой вакцинации: в Житомире, Новоград-Волынском, Бердичеве и Овруче.
Как получить международный сертификат о вакцинации
Житомиряне, получивших две дозы вакцины от COVID-19, могут получить международный сертификат о вакцинации. В документ вносятся дату вакцинации, название вакцины и номер загранпаспорта. Информацию заполняют на двух языках: украинском и английском. Настоящий сертификат действует в течение одного года.
Как получить документ - рассказывает директор центра вакцинации в Житомире Александр Космина.
«Международный сертификат по вакцинации выдается после введения, если это двухдозная, после введения второй дозы, может отдаваться сразу, то есть в систему сразу вносятся данные о вакцинации. Так как мы проводим прививки в центре массовой вакцинации населения, но у нас нет возможности поставить еще отдельно сотрудников для работы с принтерами для выдачи этих свидетельств, мы направляем к семейным врачам. То есть, если эта прививка была проведена на выходных, с понедельника могут обратиться к семейному врачу. Если данные все внесены, они появляются сразу в медицинской информационной системе, где врач семейный может распечатать и поставить подпись и печати учреждения на этом свидетельстве», - рассказал директор центра вакцинации в Житомире Александр Космина.
Александр Космина добавляет: пациент может получить такой документ за 10 минут. Если же вы сделали прививки, однако не подписали декларацию по семейным врачом, за сертификатом можете обратиться в ближайшую амбулаторию. Люди, у которых есть противопоказания к прививке от коронавируса, могут получить письменное объяснение от семейного врача.
Также директор центр вакцинации замечает: сертификат не нужно путать с карточкой иммунизации или паспортом вакцинации.
«Но мы должны понимать, что сертификаты не нужно путать с картой иммунизации, то есть это отдельно, куда вводятся все вакцины при жизни, форма 063. И есть паспорт вакцинации - это то, что разрабатывается на уровне Евросоюза и Украины, еще они не утверждены. Также мы можем видеть, что система «Дія» она также запустила бета-тестирование по системе IOS и до конца июля будет проводиться тестирование по системе android по поводу введения этих сертификатов направления в системе «Дія», - пояснил директор центра вакцинации в Житомире Александр Космина .
Бумажный сертификат о вакцинации признали Венгрия, Молдова и Турция