В Житомир приехала вакцина Moderna: горожан зовут на ревакцинацию

"Ревакцинация Moderna у нас плановая. Первая доза этой вакцины была введена 22 июля. 19.08 - как раз проходит 28 дней, необходимых для ревакцинации. Обращаю внимание всех граждан - не спешить, строго соблюдать сроки ревакцинации в 28 дней. Приходить раньше не нужно. Вакцины хватит всем", - отмечает директор Центра вакцинации Александр Космина.