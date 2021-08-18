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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Август » 18 » 17:35:08

В Житомир приехала вакцина Moderna: горожан зовут на ревакцинацию

Вчера, 17:35:08 775 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомир приехала вакцина Moderna: горожан зовут на ревакцинацию

 Вакцина против коронавируса американской компании Moderna уже в Житомире. Получить вторую дозу этой вакцины можно будет с завтрашнего дня, 19 августа.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в Житомирском городском совете.
 

"Ревакцинация Moderna у нас плановая. Первая доза этой вакцины была введена 22 июля. 19.08 - как раз проходит 28 дней, необходимых для ревакцинации. Обращаю внимание всех граждан - не спешить, строго соблюдать сроки ревакцинации в 28 дней. Приходить раньше не нужно. Вакцины хватит всем", - отмечает директор Центра вакцинации Александр Космина.


В Центре вакцинации также доступны как для первой, так и для второй дозы две вакцины: CoronaVac и AstraZeneca.

Напомним, с 16 августа в Житомире заработал временный пункт вакцинации от COVID-19 в Эпицентре (Киевское шоссе, 4/2).

26 августа Центр массовой вакцинации переедет со школы №6 в ТЦ "Олди".
Тэги: вакцинация, коронавирус, Житомир, Moderna
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