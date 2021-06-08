В Житомире откроют центр массовой вакцинации от COVID-19: он будет работать на выходных

С 12 июня в Житомире начнет работу центр вакцинации населения от COVID-19. Его откроют на базе спортивного зала городской школы №6.
Организационные мероприятия по созданию центра вакцинации согласовали сегодня на внеочередном исполкоме, информирует городской совет.
Отмечается, что на вакцинацию в телефонном режиме с сегодняшнего дня будут приглашать тех, кто записался на прививку в приложении «Дія». Желающие могут также записаться на вакцинацию через колл-центр Министерства здравоохранения.
«Похожие пункты в городе уже есть, расположены в 3-х амбулаториях. В Житомире работает 6 мобильных бригад. Делают до 500 прививок в день. Этого недостаточно. Нужно увеличить количество вакцинированных в разы, чтобы предотвратить следующую волну коронавируса. Со вчерашнего дня начали обучение еще 10 бригад (врач и две медсестры в каждой). Мы сможем делать до 1000 вакцинаций в день. Массово - в субботу и воскресенье. Декларация с семейным врачом желательна. Но если ее нет - в вакцинации не откажут. Это только увеличит время приема», - прокомментировал открытие центра вакцинации мэр города Сергей Сухомлин.
На выходных в центре будет работать 10 мобильных бригад. Сделать прививку можно будет с 8:00 до 20:00.
Запись в очередь на вакцинацию