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В Житомире откроют центр массовой вакцинации от COVID-19: он будет работать на выходных

Сегодня, 10:58:52 502 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире откроют центр массовой вакцинации от COVID-19: он будет работать на выходных

 С 12 июня в Житомире начнет работу центр вакцинации населения от COVID-19. Его откроют на базе спортивного зала городской школы №6.

Организационные мероприятия по созданию центра вакцинации согласовали сегодня на внеочередном исполкоме, информирует городской совет.

Отмечается, что на вакцинацию в телефонном режиме с сегодняшнего дня будут приглашать тех, кто записался на прививку в приложении «Дія». Желающие могут также записаться на вакцинацию через колл-центр Министерства здравоохранения.
 

«Похожие пункты в городе уже есть, расположены в 3-х амбулаториях. В Житомире работает 6 мобильных бригад. Делают до 500 прививок в день. Этого недостаточно. Нужно увеличить количество вакцинированных в разы, чтобы предотвратить следующую волну коронавируса. Со вчерашнего дня начали обучение еще 10 бригад (врач и две медсестры в каждой). Мы сможем делать до 1000 вакцинаций в день. Массово - в субботу и воскресенье. Декларация с семейным врачом желательна. Но если ее нет - в вакцинации не откажут. Это только увеличит время приема», - прокомментировал открытие центра вакцинации мэр города Сергей Сухомлин.


На выходных в центре будет работать 10 мобильных бригад. Сделать прививку можно будет с 8:00 до 20:00.
 

Запись в очередь на вакцинацию

 
  • на сайте vaccination.covid19.gov.ua
  • через контакт-центр Минздрава: 0 800 60 20 19
  • через портал государственных услуг Дія
Тэги: вакцинация, коронавирус, Житомир
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