В Житомире откроют центр массовой вакцинации от COVID-19: он будет работать на выходных

«Похожие пункты в городе уже есть, расположены в 3-х амбулаториях. В Житомире работает 6 мобильных бригад. Делают до 500 прививок в день. Этого недостаточно. Нужно увеличить количество вакцинированных в разы, чтобы предотвратить следующую волну коронавируса. Со вчерашнего дня начали обучение еще 10 бригад (врач и две медсестры в каждой). Мы сможем делать до 1000 вакцинаций в день. Массово - в субботу и воскресенье. Декларация с семейным врачом желательна. Но если ее нет - в вакцинации не откажут. Это только увеличит время приема», - прокомментировал открытие центра вакцинации мэр города Сергей Сухомлин.