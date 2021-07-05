Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 06 Июля 2021    00:24:01
|
Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Июль » 5 » 11:58:18

На выходных почти 1000 житомирян вакцинировались китайской вакциной CoronaVac

Вчера, 11:58:18 690 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
На выходных почти 1000 житомирян вакцинировались китайской вакциной CoronaVac

 3 и 4 июля в Центре вакцинации прививки от COVID-19 получили 1254 житомирян. По информации городского совета, 994 горожан вакцинировались препаратом CoronaVac: 870 человек получили первую дозу вакцины, 124 - вторую. 260 человек ревакцинировались препаратом AstraZeneca.

58% из вакцинированных - женщины, 42% - мужчины.
 

«Несмотря на теплую погоду и ощущение безопасности ковид еще не отступил. У нас есть небольшой промежуток времени, чтобы вакцинироваться. Ученые говорят, что в конце августа - начале сентября будет третья волна и рост заболеваемости ... Поэтому каждую субботу и воскресенье в Центре вакцинации на базе спортивного зала СОШ №6 с 08:30 до 19:00 можно бесплатно вакцинироваться. Позаботимся о себе и своих близких», - отмечает заместитель городского головы Мария Мисюрова.


Прийти на прививку в Центр вакцинации (спортивный зал СОШ №6, площадь Короленко, 7) могут все совершеннолетние лица независимо от наличия декларации с семейным врачом. С собой нужно иметь паспорт и идентификационный код.

Центр работает по субботам и воскресеньям с 8:30 до 19:00. Обеденный перерыв: 13:45 - 14:15.

Тэги: Житомир, вакцинация, коронавирус
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus