На выходных почти 1000 житомирян вакцинировались китайской вакциной CoronaVac

«Несмотря на теплую погоду и ощущение безопасности ковид еще не отступил. У нас есть небольшой промежуток времени, чтобы вакцинироваться. Ученые говорят, что в конце августа - начале сентября будет третья волна и рост заболеваемости ... Поэтому каждую субботу и воскресенье в Центре вакцинации на базе спортивного зала СОШ №6 с 08:30 до 19:00 можно бесплатно вакцинироваться. Позаботимся о себе и своих близких», - отмечает заместитель городского головы Мария Мисюрова.