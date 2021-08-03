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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Август » 3 » 15:29:40

Житомирский центр вакцинации переедет в другое здание: в мэрии назвали причину

Вчера, 15:29:40 838 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирский центр вакцинации переедет в другое здание: в мэрии назвали причину

 С 26 июля по 1 августа в Центре вакцинации от COVID-19 вакцинировали 4705 человек. Центр работает ежедневно, прививает вакцинами CoronaVac и Moderna.

По информации горсовета, препарат Moderna за указанный период получили 3300 человек, CoronaVac - 1405. Среди вакцинированных 500 человек - люди в возрасте 70+.

Руководитель Центра вакцинации Александр Космина говорит, что в выходные желающих получить вакцину больше - более 1000, а в будни в Центр приходит около 600 человек.

На базе спортивного зала СОШ №6 Центр вакцинации будет работать до 25 августа. Затем он переместится в кинотеатр "Жовтень".

Как пояснила заместитель городского головы Мария Мисюрова, это связано с подготовкой заведения к новому учебному году.

По новому адресу Центр будет работать с 26 августа. К этому времени вакцинироваться от COVID-19 можно на базе учебного заведения (площадь Короленко, 7) в будни: 12:00-19:00 и по субботам и воскресеньям: 8:30-19:00.

Желающие пройти процедуру с собой должны иметь паспорт и идентификационный код.

Тэги: Житомир, вакцинация, коронавирус
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