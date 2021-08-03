Житомирский центр вакцинации переедет в другое здание: в мэрии назвали причину

С 26 июля по 1 августа в Центре вакцинации от COVID-19 вакцинировали 4705 человек. Центр работает ежедневно, прививает вакцинами CoronaVac и Moderna.
По информации горсовета, препарат Moderna за указанный период получили 3300 человек, CoronaVac - 1405. Среди вакцинированных 500 человек - люди в возрасте 70+.
Руководитель Центра вакцинации Александр Космина говорит, что в выходные желающих получить вакцину больше - более 1000, а в будни в Центр приходит около 600 человек.
На базе спортивного зала СОШ №6 Центр вакцинации будет работать до 25 августа. Затем он переместится в кинотеатр "Жовтень".
Как пояснила заместитель городского головы Мария Мисюрова, это связано с подготовкой заведения к новому учебному году.
По новому адресу Центр будет работать с 26 августа. К этому времени вакцинироваться от COVID-19 можно на базе учебного заведения (площадь Короленко, 7) в будни: 12:00-19:00 и по субботам и воскресеньям: 8:30-19:00.
Желающие пройти процедуру с собой должны иметь паспорт и идентификационный код.