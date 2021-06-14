В Житомире открыли Центр вакцинации: в первый день прививки сделали почти 1300 горожан. ФОТО

В Житомире 12 июня на базе школы №6 открылся Центр массовой вакцинации против COVID-19. Делают прививки вакцинами CoronaVaс и AstraZeneca.
"Тем, кто получает первую дозу, прививка проводится вакциной CoronaVac. Ревакцинирует также препаратом АstraZeneca"
, - сообщили в городском совете
.
В первый день работы Центра получил вторую дозу вакцины AstraZeneca и таким образом прошел полную вакцинацию городской голова Сергей Сухомлин.
"Я вакцинируюсь тем препаратом, который есть в доступе. Pfizer - для пожилых людей и работников образования ... Массовые прививки создают коллективный иммунитет. Спасибо всем, кто пришел сегодня и придет завтра вакцинироваться. Сознательные люди с уважением относятся к своему здоровью и здоровью я близких", - сказал мэр Житомира.
Всего 12 июня прививки против COVID-19 получили 1296 человек: первую дозу получили 1056 житомирян, ревакцинацию AstraZeneca - 240.
"13.06.2021 людей меньше, чем в первый день работы Центра. За первые 2 часа вакцинировано более 200 житомирян"
, - добавили в городском совете.
Центр массовой вакцинации будет работать в субботу и воскресенье с 8:00 до 20:00. Прийти на вакцинацию могут все совершеннолетние лица независимо от наличия декларации с семейным врачом. С собой нужно иметь паспорт и идентификационный код.
Запись в очередь на вакцинацию
Фото: ЖГС