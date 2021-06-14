В Житомире открыли Центр вакцинации: в первый день прививки сделали почти 1300 горожан. ФОТО

"Я вакцинируюсь тем препаратом, который есть в доступе. Pfizer - для пожилых людей и работников образования ... Массовые прививки создают коллективный иммунитет. Спасибо всем, кто пришел сегодня и придет завтра вакцинироваться. Сознательные люди с уважением относятся к своему здоровью и здоровью я близких", - сказал мэр Житомира.