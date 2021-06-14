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В Житомире открыли Центр вакцинации: в первый день прививки сделали почти 1300 горожан. ФОТО

Сегодня, 10:09:57 780 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире открыли Центр вакцинации: в первый день прививки сделали почти 1300 горожан. ФОТО

 В Житомире 12 июня на базе школы №6 открылся Центр массовой вакцинации против COVID-19. Делают прививки вакцинами CoronaVaс и AstraZeneca.

"Тем, кто получает первую дозу, прививка проводится вакциной CoronaVac. Ревакцинирует также препаратом АstraZeneca", - сообщили в городском совете.



В первый день работы Центра получил вторую дозу вакцины AstraZeneca и таким образом прошел полную вакцинацию городской голова Сергей Сухомлин.


 

"Я вакцинируюсь тем препаратом, который есть в доступе. Pfizer - для пожилых людей и работников образования ... Массовые прививки создают коллективный иммунитет. Спасибо всем, кто пришел сегодня и придет завтра вакцинироваться. Сознательные люди с уважением относятся к своему здоровью и здоровью я близких", - сказал мэр Житомира.


Всего 12 июня прививки против COVID-19 получили 1296 человек: первую дозу получили 1056 житомирян, ревакцинацию AstraZeneca - 240.



"13.06.2021 людей меньше, чем в первый день работы Центра. За первые 2 часа вакцинировано более 200 житомирян", - добавили в городском совете.

Центр массовой вакцинации будет работать в субботу и воскресенье с 8:00 до 20:00. Прийти на вакцинацию могут все совершеннолетние лица независимо от наличия декларации с семейным врачом. С собой нужно иметь паспорт и идентификационный код.
 

Запись в очередь на вакцинацию

 
  • на сайте vaccination.covid19.gov.ua
  • через колл-центр: 0 800 350 436
  • через портал государственных услуг Дія

 










Фото: ЖГС
Тэги: коронавирус, вакцинация, Житомир
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