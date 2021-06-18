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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Июнь » 18 » 08:27:32

Центры вакцинации планируют открыть и в других городах Житомирщины

Сегодня, 08:27:32 321 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Центры вакцинации планируют открыть и в других городах Житомирщины

 Центр массовой вакцинации против COVID-19, созданный на базе житомирской школы №6, будет продолжать работу, как минимум, до 1 сентября. Также сейчас рассматривается возможность открытия подобных центров и в других городах Житомирщины, передает "Суспільне".
 

"В шестой школе Центр вакцинации будет работать максимум до 1 сентября, потому что когда начнется учебный год, то понятно, что такое соседство не будет допустимым. Есть варианты открытия центра вакцинации в других местах. Но вообще, согласно Национальному плану вакцинации, до конца года (2021 года - ред.) большинство взрослого населения Украины должно быть привито. Чтобы достичь этой цели, нужно не снижать, а наоборот, только наращивать темпы вакцинации", - сказал в эфире "UA: Українське радіо "Житомирська хвиля" глава отдела департамента охраны здоровья Житомирской облгосадминистрации Сергей Березовский.


По информации чиновника, сейчас в области прививки от коронавируса сделали больше 50 000 жителей: 44 000 - вакцинировались одной дозой, 7 000 - уже сделали обе прививки.

Сейчас руководство области рассматривает возможность открытия Центров массовой вакцинации и в других городах Житомирской области.
 

"Да, действительно, в других областях открылись по несколько центров. Например, в разных районах крупных городов или в разных районах одной области. Житомирская облгосадминистрация направила письма с предложениями открыть центры в крупнейших городах области - таких как Бердичев, Коростень, Новоград-Волынский. Председателям направили обращение, чтобы они изучили этот вопрос и открыли такие центры для населения своих громад. Чтобы за счет этого можно было быстро и эффективно вакцинировать людей. Мы надеемся, что они отреагируют и найдут возможность открыть подобные центры", - говорит Сергей Березовский и добавляет: для формирования коллективного иммунитета нужно, чтобы прививки сделали хотя бы 70% населения страны. Пока же, по его словам, количество привитых в Украине составляет около 1,8 млн человек.


Житомирский центр вакцинации будет работать и в эти выходные, 19 и 20 июня. По информации официального сайта Житомирского городского совета, 18 июня на исполкоме должен решаться вопрос об изменении графика работы центра вакцинации. Планируется, что 19 и 20 июня Центр массовой вакцинации от коронавируса будет работать с 8:30 до 19:00 с получасовым перерывом, который продлится с 13:45 до 14:15.

Добавим, что тем, кто будет приходить вакцинироваться, нужно иметь с собой паспорт и идентификационный код.

Напомним, в первые дни работы Центра вакцинации в Житомире прививку получили почти 2000 горожан.
Тэги: Житомир, вакцинация, коронавирус, Житомирщина
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