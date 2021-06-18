Центры вакцинации планируют открыть и в других городах Житомирщины

"В шестой школе Центр вакцинации будет работать максимум до 1 сентября, потому что когда начнется учебный год, то понятно, что такое соседство не будет допустимым. Есть варианты открытия центра вакцинации в других местах. Но вообще, согласно Национальному плану вакцинации, до конца года (2021 года - ред.) большинство взрослого населения Украины должно быть привито. Чтобы достичь этой цели, нужно не снижать, а наоборот, только наращивать темпы вакцинации", - сказал в эфире "UA: Українське радіо "Житомирська хвиля" глава отдела департамента охраны здоровья Житомирской облгосадминистрации Сергей Березовский.

"Да, действительно, в других областях открылись по несколько центров. Например, в разных районах крупных городов или в разных районах одной области. Житомирская облгосадминистрация направила письма с предложениями открыть центры в крупнейших городах области - таких как Бердичев, Коростень, Новоград-Волынский. Председателям направили обращение, чтобы они изучили этот вопрос и открыли такие центры для населения своих громад. Чтобы за счет этого можно было быстро и эффективно вакцинировать людей. Мы надеемся, что они отреагируют и найдут возможность открыть подобные центры", - говорит Сергей Березовский и добавляет: для формирования коллективного иммунитета нужно, чтобы прививки сделали хотя бы 70% населения страны. Пока же, по его словам, количество привитых в Украине составляет около 1,8 млн человек.