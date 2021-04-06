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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Апрель » 6 » 09:50:57

В Житомире и области официально обнаружили «британский» штамм коронавируса

Вчера, 09:54:57 1759 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире и области официально обнаружили «британский» штамм коронавируса

 На территории Житомирской области официально подтвердили "британский" штамм коронавируса. Его обнаружили в пробах от больных из Житомира и 6 районов области.

Об этом сообщает Житомирский областной лабораторный центр.
 

"Циркуляция мутировавших штаммов, имеющих британское происхождение (генетическая линия В.1.1.7 (VOC-20DEC-01. "UK" variant), установлена на территориях Чудновского, Радомышльского, Бердичевского, Черняховского, Хорошевского, Новоград-Волынского районов и г. Житомира)", - говорится в сообщении.


Отмечается, что в референс-лаборатории ВОЗ в Лондоне из области отправили 20 подтвержденных положительных клинических образцов от больных из 10 районов.
 

Британский штамм

 
  • Для штамма характерна тяжелая клиническая картина, а бессимптомное течение болезни практически не фиксируют.
  • В больницы попадают не только люди преклонного возраста, но и 30-40-летние и даже дети.
  • Кроме органов дыхания, вирус начал поражать слизистые, почки, печень и даже центральную нервную систему.
  • Две трети переболевших людей нуждаются в дополнительной реабилитации от постковидного синдрома в течение 3-6 месяцев.
 

Коронавирус на Житомирщине

 
  • По состоянию на 6 апреля в Житомирской области выявлено 19701 активных больных COVID-19.
  • В течение суток подтверждено 213 новых случаев, 207 человек выздоровели.
  • За минувшие сутки зафиксировали 23 летальных случая. Всего от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли 1286 человек.

Тэги: британский штамм, Житомир, коронавирус, Житомирщина
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Комментариев: 5
melan
1 melan (melan)   • 10:31:53, Вчера [Материал]

так уже есть чешский штам, скоро найдут житомирский. Может уже хватит писакам нагнетать обстановку.
Muz
4 Игорь (Muz)   • 14:52:07, Вчера [Материал]

Хммм...где-то я это уже слышал... А, ну да, когда только-только КОВИД к нам пожаловал) Его же тоже не существовало и писаки нагнетали обстановку.
dodo
5 No Name (dodo)   • 20:52:37, Вчера [Материал]

Вот когда друг сосед или не дай бог из семью кто заболеет. Сразу меняется отношение к такого рода постам!
Pound
2 Life is life (Pound)   • 10:34:08, Вчера [Материал]

Ви напевно не хворіли, тому і так пишете, от у нас інший досвід - на жаль.
melan
3 melan (melan)   • 10:45:10, Вчера [Материал]

пасиба переболел.
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