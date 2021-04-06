В Житомире и области официально обнаружили «британский» штамм коронавируса

На территории Житомирской области официально подтвердили "британский" штамм коронавируса. Его обнаружили в пробах от больных из Житомира и 6 районов области.
Об этом сообщает Житомирский областной лабораторный центр
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"Циркуляция мутировавших штаммов, имеющих британское происхождение (генетическая линия В.1.1.7 (VOC-20DEC-01. "UK" variant), установлена на территориях Чудновского, Радомышльского, Бердичевского, Черняховского, Хорошевского, Новоград-Волынского районов и г. Житомира)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в референс-лаборатории ВОЗ в Лондоне из области отправили 20 подтвержденных положительных клинических образцов от больных из 10 районов.
Британский штамм
- Для штамма характерна тяжелая клиническая картина, а бессимптомное течение болезни практически не фиксируют.
- В больницы попадают не только люди преклонного возраста, но и 30-40-летние и даже дети.
- Кроме органов дыхания, вирус начал поражать слизистые, почки, печень и даже центральную нервную систему.
- Две трети переболевших людей нуждаются в дополнительной реабилитации от постковидного синдрома в течение 3-6 месяцев.
Коронавирус на Житомирщине
- По состоянию на 6 апреля в Житомирской области выявлено 19701 активных больных COVID-19.
- В течение суток подтверждено 213 новых случаев, 207 человек выздоровели.
- За минувшие сутки зафиксировали 23 летальных случая. Всего от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли 1286 человек.