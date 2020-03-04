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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Март » 4 » 16:12:25

Дезинфекция транспорта и запрет массовых мероприятий: как в Житомире будут предотвращать распространение коронавируса

Сегодня, 16:32:25 534 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Дезинфекция транспорта и запрет массовых мероприятий: как в Житомире будут предотвращать распространение коронавируса

 Исполнительный комитет Житомирского городского совета согласовал профилактический и противоэпидемический план действий по предотвращению заноса и распространения коронавируса.

Так, из резервного фонда выделят 2 млн 537 тыс. грн на закупку медицинского оборудования и средств защиты, а также для проведения информационной работы.
 

"За эти средства приобретем 50000 респираторов степени защиты FFPЗ, костюмы биозащиты и быстрые тесты на грипп, а также аппарат искусственной вентиляции легких", - пояснил городской голова Сергей Сухомлин.


Дети с признаками заболевания не будут допускаться в детсады, школы, другие учебные заведения. Также введен запрет проведения массовых мероприятий в закрытых помещениях. 

Житомирянам рекомендуется ограничить посещение кинотеатров, театров и других учреждений с массовым пребыванием людей.

С сегодняшнего дня в Житомире начнут дезинфицировать общественный транспорт.
 

"Усиливаем контроль. Создана мобильная группа, которая без предупреждения будет проверять, выполняются ли эти меры должным образом в учебных заведениях, учреждениях культуры, на коммунальных предприятиях", - добавил мэр Житомира.


Также создан Оперативный штаб по предупреждению заноса и распространения COVID-19 среди населения Житомирской городской ОТГ. Оперативный штаб возглавил городской голова.

Как сообщал "Журнал Житомира", 3 марта в Украине сообщили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом
Тэги: ПЛАН, горсовет, Житомир, коронавирус
Комментариев: 3
leon_ztmr
1 Алексей (leon_ztmr)   • 16:48:21, Сегодня [Материал]
0

"Также введен запрет проведения массовых мероприятий в закрытых помещениях" и "Житомирянам рекомендуется ограничить посещение кинотеатров, театров и других учреждений с массовым пребыванием людей" как бы разные вещи. Так есть запрет или есть только рекомендация?
Mykhailo
2 Михаил (Mykhailo)   • 17:33:18, Сегодня [Материал]
0

Ещё бы обязать починить окна в маршрутках, которые невозможно открыть для проветривания, и на конечных не курить в салоне, а проветривать машину.
melan
3 melan (melan)   • 17:40:33, Сегодня [Материал]
0

зная как у нас все делается тяп-ляп, вот так будет и дезинфекция. И кто ее будет делать??? Есть для этого специальные работники?? Или водила в салоне типа хлоркой побрызгает.
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