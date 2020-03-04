Исполнительный комитет Житомирского городского совета согласовал профилактический и противоэпидемический план действий по предотвращению заноса и распространения коронавируса.
Так, из резервного фонда выделят 2 млн 537 тыс. грн на закупку медицинского оборудования и средств защиты, а также для проведения информационной работы.
"За эти средства приобретем 50000 респираторов степени защиты FFPЗ, костюмы биозащиты и быстрые тесты на грипп, а также аппарат искусственной вентиляции легких", - пояснил городской голова Сергей Сухомлин.
Дети с признаками заболевания не будут допускаться в детсады, школы, другие учебные заведения. Также введен запрет проведения массовых мероприятий в закрытых помещениях.
Житомирянам рекомендуется
ограничить посещение кинотеатров, театров и других учреждений с массовым пребыванием людей.
С сегодняшнего дня в Житомире начнут дезинфицировать общественный транспорт.
"Усиливаем контроль. Создана мобильная группа, которая без предупреждения будет проверять, выполняются ли эти меры должным образом в учебных заведениях, учреждениях культуры, на коммунальных предприятиях", - добавил мэр Житомира.
Также создан Оперативный штаб по предупреждению заноса и распространения COVID-19 среди населения Житомирской городской ОТГ. Оперативный штаб возглавил городской голова.
Как сообщал "Журнал Житомира
", 3 марта в Украине сообщили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом
.
Дезинфекция транспорта и запрет массовых мероприятий: как в Житомире будут предотвращать распространение коронавируса