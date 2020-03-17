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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Март » 17 » 16:07:37

26 млн гривен из бюджета Житомира выделили на борьбу с коронавирусом

Вчера, 16:32:37 750 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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26 млн гривен из бюджета Житомира выделили на борьбу с коронавирусом

 Житомирский городской совет выделил более 26 млн гривен на закупку медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты, лекарственных средств, а также на материальное поощрение медработников.

Такие поправки внесли 17 марта во время 65 внеочередной сессии Житомирского городского совета.

26 млн 388,3 тыс. грн будет направлено на следующие нужды:
 
  • 9 млн грн - на закупку медицинского оборудования, а именно: 7 аппаратов искусственной вентиляции легких, 40 концентраторов, бронхоскоп, пульсоксиметры (приборы, которыми измеряют уровень кислорода в крови), мониторы пациентов;
  • 2 млн 454 тыс. грн - на средства индивидуального медицинского персонала;
  • 3 млн грн - на лекарственные средства, расходные материалы и дезинфицирующие средства;
  • 12 млн 139 тыс. грн - на осуществление материального поощрения медицинских работников городских учреждений здравоохранения за работу, связанную с предотвращением распространения COVID-19.
 

«Уже поступило 50 тыс. респираторов, которые сейчас распределяются между медицинскими учреждениями и другими субъектным, которые обеспечивают жизнедеятельный города», - отметила заместитель городского головы Мария Мисюрова.


Она также сообщила, что стоимость пребывания пациента средней тяжести на стационарном лечении составляет 700 грн в сутки, а пациента тяжелой степени тяжести - 2200 грн. Расчеты потребностей предоставлены городскими учреждениями здравоохранения.
Тэги: бюджет, коронавирус, Житомир, горсовет
Комментариев: 1
MAS-ter
1 Mast (MAS-ter)   • 21:35:49, Вчера [Материал]
0

Опять сухому перепало лямов 13.
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