26 млн гривен из бюджета Житомира выделили на борьбу с коронавирусом

Житомирский городской совет выделил более 26 млн гривен на закупку медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты, лекарственных средств, а также на материальное поощрение медработников.
Такие поправки внесли 17 марта во время 65 внеочередной сессии Житомирского городского совета.
26 млн 388,3 тыс. грн будет направлено на следующие нужды:
- 9 млн грн - на закупку медицинского оборудования, а именно: 7 аппаратов искусственной вентиляции легких, 40 концентраторов, бронхоскоп, пульсоксиметры (приборы, которыми измеряют уровень кислорода в крови), мониторы пациентов;
- 2 млн 454 тыс. грн - на средства индивидуального медицинского персонала;
- 3 млн грн - на лекарственные средства, расходные материалы и дезинфицирующие средства;
- 12 млн 139 тыс. грн - на осуществление материального поощрения медицинских работников городских учреждений здравоохранения за работу, связанную с предотвращением распространения COVID-19.
«Уже поступило 50 тыс. респираторов, которые сейчас распределяются между медицинскими учреждениями и другими субъектным, которые обеспечивают жизнедеятельный города», - отметила заместитель городского головы Мария Мисюрова.
Она также сообщила, что стоимость пребывания пациента средней тяжести на стационарном лечении составляет 700 грн в сутки, а пациента тяжелой степени тяжести - 2200 грн. Расчеты потребностей предоставлены городскими учреждениями здравоохранения.