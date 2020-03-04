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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Март » 4 » 08:51:55

Житомирская мэрия выделит 2 млн гривен на средства защиты от короновируса

Сегодня, 22:44:09 1185 11 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирская мэрия выделит 2 млн гривен на средства защиты от короновируса

 Житомирский городской совет выделит 2 млн 215 тыс. грн на приобретение средств защиты от короновируса. Еще 12 тыс. грн планируют потратить на листовки с информацией о болезни.

Такую рекомендацию приняла постоянная депутатская комиссия по вопросам бюджета, информирует Вголос.zt.

Деньги планируется выделить из резервного фонда бюджета. За них должны приобрести маски, респираторы и средства защиты.

Отдельно планируют предусмотреть в бюджете 12 тыс. грн на информационные листовки о болезни. На эту сумму собираются изготовить 10 тыс. листовок. Размещать их будут в общественных местах и ​​транспорте.

Как сообщал "Журнал Житомира", 3 марта в Украине сообщили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом

Ранее в мэрии утвердили план действий, если коронавирус появится в ЖитомиреПри появлении таких симптомов, как повышение температуры, головная боль, кашель, затрудненное дыхание, следует обращаться по телефону к семейному врачу или в контакт-центр коммунального предприятия "Центр первичной медико-санитарной помощи" по телефонам: +380 (412) 432-000; 0 (800) 33-52-51.

В Житомирской области есть 240 коек в инфекционных отделениях больниц, которые готовы принять больных с подозрением на коронавирус, при необходимости их количество могут увеличить.
Тэги: Житомир, мэрия, коронавирус
Комментариев: 10
den2016
1 Деня (den2016)   • 09:16:18, Сегодня [Материал]
+4

Закупят пару ящиков марлевых масок, а во остальное по карманам
melan
2 melan (melan)   • 09:36:50, Сегодня [Материал]
+3

Деня вы правы. С нашей гнилой системой и вороватыми чинушами эти деньги никакой пользы в борьбе с вирусом не принесут.
ZVEZDA
8 Житомирянин (ZVEZDA)   • 14:15:06, Сегодня [Материал]
+1

На 2. навідь як би всі гроші пішли по призниченню, то толку не булоби. І це не залежить від суми. Хоть 100 млн.! Такі безглузді витрати потрібно припинити.
Sams2
3 Семенюк Александр (Sams2)   • 10:06:22, Сегодня [Материал]
+3

К тому же маски не особо-то и нужны...
Mykhailo
6 Михаил (Mykhailo)   • 13:30:52, Сегодня [Материал]
+2

Они не нужны всем подряд.
Толковые респираторы медикам просто необходимы. И на больных цеплять.
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 11:32:18, Сегодня [Материал]
+1

поражающие своей масштабностью планы боротьбы
это по 7 гривен на каждого житомирца....
kozyberda79
5 Наталия (kozyberda79)   • 12:16:35, Сегодня [Материал]
0

Хотелось бы верить, что эти деньги пойдут по назначению.
ZVEZDA
7 Житомирянин (ZVEZDA)   • 14:13:03, Сегодня [Материал]
+1

Гроші на вітер!
melan
9 melan (melan)   • 15:18:47, Сегодня [Материал]
0

пускай скажут сколько есть тест систем в больницах города???
nGray
10 nGray (nGray)   • 16:30:25, Сегодня [Материал]
+1

О да, пили меня, пили меня полностью! Одногривневые маски купим по 50, респираторы N95 в сезон идут по 200, дайте по 700 и побольше.
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