Житомирская мэрия выделит 2 млн гривен на средства защиты от короновируса

Житомирский городской совет выделит 2 млн 215 тыс. грн на приобретение средств защиты от короновируса. Еще 12 тыс. грн планируют потратить на листовки с информацией о болезни.
Такую рекомендацию приняла постоянная депутатская комиссия по вопросам бюджета, информирует Вголос.zt
.
Деньги планируется выделить из резервного фонда бюджета. За них должны приобрести маски, респираторы и средства защиты.
Отдельно планируют предусмотреть в бюджете 12 тыс. грн на информационные листовки о болезни. На эту сумму собираются изготовить 10 тыс. листовок. Размещать их будут в общественных местах и транспорте.
Как сообщал "Журнал Житомира
", 3 марта в Украине сообщили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом
.
Ранее в мэрии утвердили план действий, если коронавирус появится в Житомире
. При появлении таких симптомов
, как повышение температуры, головная боль, кашель, затрудненное дыхание, следует обращаться по телефону к семейному врачу или в контакт-центр коммунального предприятия "Центр первичной медико-санитарной помощи" по телефонам: +380 (412) 432-000; 0 (800) 33-52-51
.
В Житомирской области есть 240 коек в инфекционных отделениях больниц, которые готовы принять больных с подозрением на коронавирус
, при необходимости их количество могут увеличить.
Толковые респираторы медикам просто необходимы. И на больных цеплять.
это по 7 гривен на каждого житомирца....