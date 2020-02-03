Ещё на прошлой неделе специалисты областного лабораторного центра города Житомира провели расследование случая подозрения на «коронавирусную инфекцию» у ребенка, который вернулся с отдыха в Китае. Но «Журналу Житомира
» это стало известно только сегодня.
Всё это время ребенок находился на стационарном лечении в инфекционном отделении детской больницы г.Житомир. Медики держали этот случай в тайне, для предотвращения слухов и паники среди житомирян.
Как нам объяснили в лабораторном центре, по состоянию на 29.01.2020 г. для вирусологического подтверждения диагноза «коронавирусная инфекция» набор диагностикумов в Украине, в частности в Житомирской области просто отсутствует.
"Исключения или подтверждения диагноза «коронавирусная инфекция» мы осуществляем в соответствии с утвержденным алгоритмом путём проведения вирусологических исследований материала от больного ребенка на другие вирусные инфекции".
Всего вирусологическая лаборатория Житомирского областного лабораторного центра провела бесплатно для ребенка 15 исследований и потратила около 6000 гривен. По результатам этих исследований был выделен «аденовирус». В очаге своевременно и в полном объеме были проведены все противоэпидемические мероприятия.
Учитывая данные вирусологических исследований, клинические данные, данные наблюдения за пациентом диагноз «коронавирусная инфекция» не подтвердился.
Статистика по коронавирусу сегодня:
- Количество зараженных во всем мире — 17664
- Из них в тяжелом состоянии — 2296
- В карантине — 152700
- Возможно инфицировано — 21708
- Выздоровело — 494
- Смертей — 362
Ранее сообщалось, что 1 февраля два пассажира, которые прилетели в Украину из Китая, обратились в аэропорт "Борисполь" из-за плохого самочувствия. Поставив предварительный диагноз - ОРВИ, их госпитализировали в инфекционное отделение Александровской больницы в Киеве. На данный момент медики устанавливают заболевание.
В Житомире с подозрением на коронавирус госпитализировали ребенка, вернувшегося с отдыха в Китае
Больные прилетевшие в Европу:
-Финляндия-китаец;
-Россия-китаец:
-Англия-не европеец.
и так далее, по списку.
Чтобы скрыть явную атаку на Китай с помощью биологического оружия, СМИ поспешно информирует общественность, что параллельно китайцев атакует и свинной грипп.
О масках. Они не защищают от коронавируса. Им заражаются и через слизистую оболочку глаза.
Марлевые маски должны носить УЖЕ
больные люди чтобы не передавать свои микробы окружающим.
Кетайцы конечно неплохо заработали на этой истерике, но кто их знает. Запустить какую-то африканскую чуму белых свиней с них станецца. И потом будут ходить с фотиками по полупустому Парижу.