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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Февраль » 3 » 15:37:06

В Житомире с подозрением на коронавирус госпитализировали ребенка, вернувшегося с отдыха в Китае

Вчера, 16:03:31 4696 8 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире с подозрением на коронавирус госпитализировали ребенка, вернувшегося с отдыха в Китае

 Ещё на прошлой неделе специалисты областного лабораторного центра города Житомира провели расследование случая подозрения на «коронавирусную инфекцию» у ребенка, который вернулся с отдыха в Китае. Но «Журналу Житомира» это стало известно только сегодня.

Всё это время ребенок находился на стационарном лечении в инфекционном отделении детской больницы г.Житомир. Медики держали этот случай в тайне, для предотвращения слухов и паники среди житомирян.

Как нам объяснили в лабораторном центре, по состоянию на 29.01.2020 г. для вирусологического подтверждения диагноза «коронавирусная инфекция» набор диагностикумов в Украине, в частности в Житомирской области просто отсутствует. 

"Исключения или подтверждения диагноза «коронавирусная инфекция» мы осуществляем в соответствии с утвержденным алгоритмом путём проведения вирусологических исследований материала от больного ребенка на другие вирусные инфекции".


Всего вирусологическая лаборатория Житомирского областного лабораторного центра провела бесплатно для ребенка 15 исследований и потратила около 6000 гривен. По результатам этих исследований был выделен «аденовирус». В очаге своевременно и в полном объеме были проведены все противоэпидемические мероприятия.
 
Учитывая данные вирусологических исследований, клинические данные, данные наблюдения за пациентом диагноз «коронавирусная инфекция» не подтвердился.
 

Статистика по коронавирусу сегодня:

  • Количество зараженных во всем мире — 17664
  • Из них в тяжелом состоянии — 2296
  • В карантине — 152700
  • Возможно инфицировано — 21708
  • Выздоровело — 494     
  • Смертей — 362

Ранее сообщалось, что 1 февраля два пассажира, которые прилетели в Украину из Китая, обратились в аэропорт "Борисполь" из-за плохого самочувствия. Поставив предварительный диагноз - ОРВИ, их госпитализировали в инфекционное отделение Александровской больницы в Киеве. На данный момент медики устанавливают заболевание.
 
Тэги: Житомир, медицина, дети, коронавирус
Комментариев: 8
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:23:31, Вчера
+9

В США на военных базах содержат до трех тысяч прилетевших с Китая. Порядка двух недель они там будут находится. В Украине набора диагностикума просто отсутствует. Но не смотря на это людей прилетевших с Китая просто выпускают на все четыре стороны. Власть даже не понимает на сколько этот вирус опасен . За несколько месяцев выкосит страну как ЧУМА выкосила Европу в свое времья
melan
2 melan (melan)   • 19:50:51, Вчера
+4

Если этот вирус без преувеличения такой опасный, то с нашей нищей медициной где прежде чем помазать зеленкой спрашивают про ликарняну кассу, будет конкретная жопа.
Semen1952
3 Semen (Semen1952)   • 20:33:13, Вчера
-2

Это расовое оружие. Умирают только больные монголоидной расы. Вся эта паника со статистикой по распространению короновируса по Европе ,акция фармацевтических фирм.
Больные прилетевшие в Европу:
-Финляндия-китаец;
-Россия-китаец:
-Англия-не европеец.
и так далее, по списку.
Чтобы скрыть явную атаку на Китай с помощью биологического оружия, СМИ поспешно информирует общественность, что параллельно китайцев атакует и свинной грипп.
О масках. Они не защищают от коронавируса. Им заражаются и через слизистую оболочку глаза.
Марлевые маски должны носить УЖЕ
больные люди чтобы не передавать свои микробы окружающим.
Balabenik
4 Vader (Balabenik)   • 20:53:17, Вчера
0

Больше смотрите видео и впитывайте информации о всемирном заговоре.
pushistik13
5 Пушистик (pushistik13)   • 20:56:05, Вчера
0

голоса клевещут, что автор вируса какой-то канадиец, потянувшийся в уханьскую биолабораторию за длинным юанем. Правда канадиец не украинского происхождения, а исконный, но кто там будет разбирацца. И кто-то прощёлкал технику безопасности.

Кетайцы конечно неплохо заработали на этой истерике, но кто их знает. Запустить какую-то африканскую чуму белых свиней с них станецца. И потом будут ходить с фотиками по полупустому Парижу.
lg2013
6 lg (lg2013)   • 21:20:25, Вчера
+1

Небезпека надзвичайно велика, враховуючи стан країни. Влада бездіяльна...
Admiral8
8 Papa (Admiral8)   • 23:45:10, Вчера
0

Не бездіяльна, а вважає за непотрібне піаритись щодня як совкові попередники
Semen1952
7 Semen (Semen1952)   • 22:18:11, Вчера
-1

СМИ активно распространяют информацию, что все,выжившие от коронавируса, стали ВИЧинфицированными. Доигрались миробиологи, мать их...
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