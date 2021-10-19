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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Октябрь » 19 » 13:16:49

С 23 октября в Житомире откроют еще один центр вакцинации: адрес и график работы

Сегодня, 13:16:49 687 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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С 23 октября в Житомире откроют еще один центр вакцинации: адрес и график работы

 На время школьных каникул на базе спортивного зала школы №6 (площадь Короленко, 7) снова будет работать пункт вакцинации. Сделать прививку здесь можно будет с 23 октября. Об этом сообщили на заседании городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.
 

«С субботы, на период каникул, когда дети в школе отсутствуют, пункт вакцинации будет действовать и на базе СОШ №6», - отмечает заместитель городского головы Мария Мисюрова.


Она также добавила, что с завтрашнего дня в Центре вакцинации, который действует в ТЦ «ОЛДИ» (ул. Грушевского, 5), изменяется график работы: прививаться здесь можно будет с 10:30 до 19:00 с перерывом. Изменяется режим работы пункта вакцинации на базе Укрпочты. Получить вакцину будет возможность: каждую среду с 10:00 до 15:00.
 

Распорядок работы пунктов вакцинации на базе СОШ №6 и ТЦ «ОЛДИ»:

 
  • с понедельника по пятницу: с 10:30 до 19:00, перерыв с 13:45 до 14:15;
  • суббота: с 08:30 до 19:00, перерыв с 13:45 до 14:15;
  • воскресенье и праздничные дни: с 08:30 до 14:00.
 

Временные пункты


Прививки вакциной Pfizer (первая и вторая доза) можно сделать по следующим адресам:
 
  • ул. Старочудновская 12/77 (амбулатория №11). Предварительная запись по телефону: (095) 67-19-056.
  • ул. Покровская, 159 (амбулатория №12). Предварительная запись по телефону 0 (800) 35-04-36 (внутренний номер: 12).

Прививки вакциной CoronaVac и AstraZeneca (первая и вторая доза) - по адресу:
 
  • площадь Полевая, 2 (амбулатория №4); 0 (800) 35-04-36 (внутренний номер: 04).
  • ул. Героев Десантников, 23 (амбулатория №8). 0 (800) 35-04-36 (внутренний номер: 08).

Временный пункт вакцинации в Эпицентре (Киевское шоссе, 4/2). Работает в будни с 10:00 до 16:00. Здесь прививка проводится вакциной CoronaVac и AstraZeneca (первая и вторая доза).
Тэги: коронавирус, Житомир, пункт вакцинации, вакцинация
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