Житомирянам начали делать прививки китайской вакциной CoronaVac. ВИДЕО

15 апреля в Житомире сделали первые прививки китайской вакциной CoronaVac. Пожилых людей и маломобильные группы населения вакцинировали на дому.
Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на начальника отдела областного департамента здравоохранения Сергея Березовского.
"Нам поступило 5320 доз этой вакцины, - говорит Березовский. - Подсчет людей, которые хотят вакцинироваться, был подведен раньше. Мы собрали желающих из маломобильных групп населения и работников образования, которые будут участвовать в проведении ВНО. В Житомире и Житомирском районе есть 1080 желающих. Вчера мы распределили вакцину между лечебными учреждениями, которые будут заниматься вакцинацией".
Вакцинируют людей в пределах области восемь мобильных бригад. В Житомире действует две такие бригады. В одной из них врачом работает Татьяна Кальчук. По словам женщины, их группа состоит из двух медсестер и врача.
"С сегодняшнего дня мы начали делать первые прививки людей пожилого возраста и из маломобильных групп населения на дому. Это тот тип населения, ограниченный в передвижении, потому что это и лежащие люди, которые не могут обратиться в медучреждение", - рассказала Татьяна Кальчук.
Первым жителем области, которого прививали от коронавируса вакциной CoronaVac, был 66-летний житомирянин Анатолий Кривошеев. Его две недели назад на прививку записал сын.
"Сын подавал заявку семейному врачу. Сегодня мне позвонила врач, сказала, что ко мне едут с вакциной. Спросила, я согласен? Я согласился, жить-то всем хочется", - рассказал мужчина.
Через 28 дней после прививки должна быть проведена ревакцинация той же вакциной, то есть прививаться нужно повторно.
Напомним, Житомирская область 13 апреля получила первую партию (5320 доз) китайской вакцины против коронавируса CoronaVac.