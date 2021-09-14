В житомирских больницах полторы сотни больных коронавирусом: только четверо из них вакцинированы

В больницах Житомирского района по состоянию на 14 сентября находятся 150 пациентов больных коронавирусом. Лишь четверо из них вакцинированы.
Об этом во время брифинга сообщил
Юрий Оханский, заместитель председателя Житомирской облгосадминистрации.
"Нас беспокоит количество госпитализированных невакцинированных пациентов. По информации медицинских учреждений, их количество сейчас составляет 150 человек. И только четыре человека, из числа этих 150 человек, являются вакцинированными", - сказал Оханский.
Заместитель председатель ОГА добавил, что в случае перехода Житомирской области в "желтую" зону карантина, учебные заведения, в которых прививки сделали менее 80% персонала
, будут работать дистанционно. Худший уровень вакцинации учителей и работников школ сейчас в Коростенском районе.
Напомним, в Житомирской городской больнице №1 заканчиваются свободные койки для больных COVID-19
.