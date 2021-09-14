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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Сентябрь » 14 » 13:52:33

В житомирских больницах полторы сотни больных коронавирусом: только четверо из них вакцинированы

Вчера, 13:52:33 898 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В житомирских больницах полторы сотни больных коронавирусом: только четверо из них вакцинированы

 В больницах Житомирского района по состоянию на 14 сентября находятся 150 пациентов больных коронавирусом. Лишь четверо из них вакцинированы.

Об этом во время брифинга сообщил Юрий Оханский, заместитель председателя Житомирской облгосадминистрации.
 

"Нас беспокоит количество госпитализированных невакцинированных пациентов. По информации медицинских учреждений, их количество сейчас составляет 150 человек. И только четыре человека, из числа этих 150 человек, являются вакцинированными", - сказал Оханский.


Заместитель председатель ОГА добавил, что в случае перехода Житомирской области в "желтую" зону карантина, учебные заведения, в которых прививки сделали менее 80% персонала, будут работать дистанционно. Худший уровень вакцинации учителей и работников школ сейчас в Коростенском районе.

Напомним, в Житомирской городской больнице №1 заканчиваются свободные койки для больных COVID-19.
Тэги: вакцинация, коронавирус, Житомир
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Комментариев: 7
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 17:49:21, Вчера [Материал]

Раньше тоже беспокоило, и ничего, пережили не одну волну.

Какие-то хреновенькие попытки уболтать людей идти колоться.
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 18:11:08, Вчера [Материал]

Ну и Юрий Оханский тоже пускай идёт и работает дистанционно! Посылает наших детей на дистанционку и сам иди тудаже. Отправил людей в карантин за свой щёт и сам вали тудаже в карантин без зарплаты. Это будет справедливо. В противном случае мы из-за чиновников КОВИД не поборем никогда.! Вы уже написали и определили кто идёт в карантин. Но опять забыли вписать Кромберг энд шуберт (шесть тысяч рабочих) в три смены с трёхразовыми обедами на тысячу посадочных мест с Эпицентрами через который проходят тонны денежной массы (Малый бизнес)закроют и видать уже навсегда! Завод " Феропласт" на Богунии,. Городской совет Житомира и т.д.
melan
3 melan (melan)   • 20:05:35, Вчера [Материал]

зачем госпитализировать вакцинированных?? Ведь со всех утюгов вещают что вакцинированные переносят заразу в легкой форме. Или у нас колят какой то бадягой которая не работает как надо???
bender123
6 vasya (bender123)   • 21:08:50, Вчера [Материал]

такой же как во всем мире.. а ниче что на 150 тел кто попад в больницу только 4 вакцинированы.. не кажется ли вам что вакцинированых почти не берет .. и выходит то что вакцина реально помогает..
Ивасик
7 Телесик (Ивасик)   • 03:46:55, Сегодня [Материал]

Если сарказм - то найс. А если ты серьезно, то к твоему сведению, есть даже летальные случаи после двух доз. Как любят говорить: вероятность таких инцидентов слишком мала, иными словами - плюсов от вакцинации больше, нежели минусов. Выводы делай сам.
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 21:05:23, Вчера [Материал]

какой-то косноязычный заместитель председателя
остальные вакцинированные походу умерли?
bender123
5 vasya (bender123)   • 21:07:22, Вчера [Материал]

а какого %рена эти у%%ды не вакцинированы.. 146 из 150 попали в больницу и не вакцинированы... они положили болт на общество то какого бена мы их лечим... дайте им парацетамол и на улицу их нафиг пусть не занимают места
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