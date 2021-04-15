Ляшко сделал замечание руководству Житомирщины за темпы вакцинации и пребывание в «красной» зоне

"Речь идет об эпидпороге заболеваемости гриппом и ОРВИ, коэффициенте выявления случаев инфицирования коронавирусом, уровне госпитализации, загруженности коек с кислородом, - доложил Бунечко. - Вместе с тем, за последние три недели наметилась положительная тенденция к уменьшению количества случаев заболеваемости COVID-19. Мы наблюдаем еженедельное снижение уровня заболеваемости коронавирусом на 10-16%, приостановился рост заболеваемости в подавляющем большинстве городов и районов. Среди заболевших, наиболее уязвимые возрастные категории - 40-49 и 50-59 лет".

"Житомирская область, к сожалению, остается в "красной" зоне. При этом фиксируем превышение по определенным показателям. Например, уровень госпитализации в Житомирской области превышает целевой показатель в 60 человек на 100 000 населения. Причем, если на момент вхождения (в "красную" зону - ред.) он составлял 74 человека на 100 000 населения, то сейчас этот показатель составляет 99 человек на 100 000 населения. Это свидетельствует не о стабилизации ситуации, а о том, что наоборот - количество госпитализаций возрастает", - отметил Ляшко.

"Вчера (13 апреля - ред.) мы получили новую вакцину CoronaVac. Соблюдаем план, ситуация контролируется, надеюсь, что эта тенденция к спаду заболеваемости приведет к тому, что мы в ближайшую неделю или, возможно, дней 10 перейдем с "красной" в "оранжевую" зону", - сказал Бунечко.

"Поэтому то, что сейчас вакцина в остатках, это недоработки департамента здравоохранения, - говорит Ляшко. - Прошу ускорить темпы использования этой вакцины, поскольку в ближайшее время ожидаются дополнительные партии вакцины, которые должны использоваться, чтобы мы выполняли наш национальный план по вакцинации".

"Рабочая группа посетила 6 населенных пунктов и учреждения здравоохранения, которые оказывают помощь больным коронавирусом. На тот момент были вопросы с поставкой кислорода, а также выявлены существенные нарушения в работе субъектов хозяйствования, которые не соблюдали противоэпидемических мероприятий, предусмотренных "красным" уровнем эпидбезопасности. В частности, работали те субъекты, которые в соответствии с ограничениями "красного" уровня эпидемической безопасности, не должны были работать. Зафиксированы массовые нарушения пребывания граждан без масок и других средств индивидуальной защиты органов дыхания в местах массового скопления людей", - сказал Ляшко и добавил, что никакие ограничения, прописанные в постановлениях на бумаге, не будут действовать, пока за их выполнением не будет установлен надлежащий контроль, чтобы реально влиять на эпидемическую ситуацию.