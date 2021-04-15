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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2021 » Апрель » 15 » 08:33:08

Ляшко сделал замечание руководству Житомирщины за темпы вакцинации и пребывание в «красной» зоне

Вчера, 08:43:08 1366 8 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ляшко сделал замечание руководству Житомирщины за темпы вакцинации и пребывание в «красной» зоне

 14 апреля на заседании Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сделал замечание руководству Житомирщины за медленные темпы вакцинации и длительное пребывание региона в "красной" зоне.

Об этом Ляшко сказал в ответ на отчет председателя Житомирской ОГА Виталия Бунечко, который в онлайн режиме доложил на комитете о ситуации с противодействием коронавируса в области, информирует "Суспільне".

В частности, Виталий Бунечко сообщил, что уровень заболеваемости коронавирусом на Житомирщине превышает средний показатель по Украине на 34%. Также область имеет превышенные показатели по 4-м из 6 индикативных показателей определения регионов с широким распространением заболевания коронавирусом.
 

"Речь идет об эпидпороге заболеваемости гриппом и ОРВИ, коэффициенте выявления случаев инфицирования коронавирусом, уровне госпитализации, загруженности коек с кислородом, - доложил Бунечко. - Вместе с тем, за последние три недели наметилась положительная тенденция к уменьшению количества случаев заболеваемости COVID-19. Мы наблюдаем еженедельное снижение уровня заболеваемости коронавирусом на 10-16%, приостановился рост заболеваемости в подавляющем большинстве городов и районов. Среди заболевших, наиболее уязвимые возрастные категории - 40-49 и 50-59 лет".


В ответ на это Виктор Ляшко сказал, что Житомирщина продолжает оставаться на "красном" уровне эпидбезопасности уже шестую неделю подряд, тогда как Ивано-Франковская и Закарпатская области за это время смогли полностью стабилизировать ситуацию и вышли из "красной" зоны.
 

"Житомирская область, к сожалению, остается в "красной" зоне. При этом фиксируем превышение по определенным показателям. Например, уровень госпитализации в Житомирской области превышает целевой показатель в 60 человек на 100 000 населения. Причем, если на момент вхождения (в "красную" зону - ред.) он составлял 74 человека на 100 000 населения, то сейчас этот показатель составляет 99 человек на 100 000 населения. Это свидетельствует не о стабилизации ситуации, а о том, что наоборот - количество госпитализаций возрастает", - отметил Ляшко.


Среди показателей, области, по его словам, которые удается стабилизировать - коэффициент выявленных случаев инфицирования.

Докладывая на Комитете, Виталий Бунечко также рассказал, что по состоянию на 14 апреля от коронавируса вакцинировали 14 701 жителя области.
 

"Вчера (13 апреля - ред.) мы получили новую вакцину CoronaVac. Соблюдаем план, ситуация контролируется, надеюсь, что эта тенденция к спаду заболеваемости приведет к тому, что мы в ближайшую неделю или, возможно, дней 10 перейдем с "красной" в "оранжевую" зону", - сказал Бунечко.


Всего Житомирщина получила на первом этапе 17 300 доз вакцины CoviShield.

В ответ Виктор Ляшко отметил, что Министерство здравоохранения ставило региональным департаментам здравоохранения задачу использовать первую партию вакцины до 9 апреля.
 

"Поэтому то, что сейчас вакцина в остатках, это недоработки департамента здравоохранения, - говорит Ляшко. - Прошу ускорить темпы использования этой вакцины, поскольку в ближайшее время ожидаются дополнительные партии вакцины, которые должны использоваться, чтобы мы выполняли наш национальный план по вакцинации".


Также Виктор Ляшко рассказал о нарушениях, которые во время поездки на Житомирщину 1 апреля обнаружила рабочая группа в составе представителей Минрегиона, Нацполиции и Министерства здравоохранения.
 

"Рабочая группа посетила 6 населенных пунктов и учреждения здравоохранения, которые оказывают помощь больным коронавирусом. На тот момент были вопросы с поставкой кислорода, а также выявлены существенные нарушения в работе субъектов хозяйствования, которые не соблюдали противоэпидемических мероприятий, предусмотренных "красным" уровнем эпидбезопасности. В частности, работали те субъекты, которые в соответствии с ограничениями "красного" уровня эпидемической безопасности, не должны были работать. Зафиксированы массовые нарушения пребывания граждан без масок и других средств индивидуальной защиты органов дыхания в местах массового скопления людей", - сказал Ляшко и добавил, что никакие ограничения, прописанные в постановлениях на бумаге, не будут действовать, пока за их выполнением не будет установлен надлежащий контроль, чтобы реально влиять на эпидемическую ситуацию.

 
Тэги: Житомирщина, вакцинация, коронавирус, Виктор Ляшко
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Комментариев: 7
ZVEZDA
1 Житомирянин (ZVEZDA)   • 08:46:17, Вчера [Материал]

Не те що повільні. Вакцінація взагалі майже стоіть!!!!!
SlavaNibiru
2 Святослав (SlavaNibiru)   • 09:23:11, Вчера [Материал]

З нафталіновим Парамоном так і не зміг розібратися, а ще зауваження роздає.
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 12:19:20, Вчера [Материал]

Рабочая группа посетила учреждения здравоохранения. Рабочая группа состояла из представителей минрегиона и нацполиции. Лучше б вы посетили "Кромберг энд Шуберт", где работает 6700 человек, и никто из работающих за время локдауна не заболел. Правду говорят, что любовь и труд, любой вирус перетрут. На Богунии работает "Ферпласт" с многотысячным коллективом. Работает также горисполком Житомира в количестве 533 человека. И "Эпицентр" - строительный супермаркет, который, вопреки всем локдаунам, работает и все. Десятки тысяч людей ежедневно посещают этот магазин, и тонны денежных купюр проходят через руки людей. Я не предлагаю убрать из обихода денежные купюры вирусные, не предлагаю закрывать предприятия, а предлагаю открыть малый бизнес города Житомира, и сконцентрировать свое внимание на людях пожилого возраста,(пенсионеров) которых бросили на произвол судьбы, и они массово умирают от безденежнья и всевозвожных болезней, от всевозможных вирусов . Государство не финансирует лечение стариков. Это и есть самая главная причина показателя такой смертности. От вируса в Житомире умерло 360 человек за 1,5 года, а от всех остальных болезней десятки тысяч. Полиция каждую дверь дергает на базаре и по городу, проверяет - открыт или закрыт малый бизнес. не закрытый, значит штрафуют. А "Эпицентр" работает в открытую. Это что за избирательность? Очень важно понять власть имущим, которые сидят в теплых кабинетах, в теплых креслах, получают астрономическую зарплату, премии, летают зимой на Майями целым горисполкомом, а люди начали голодать массово. и не от того, что у нас хлеба нету, а от того, что цены на энергоносители подняты до невозможных размеров, и поэтому все продукты подорожали. Это катастрофа.
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 12:21:12, Вчера [Материал]

"Эпицентр" не платит в бюджет города Житомира деньги- налоги, а платит по своему месту регистрации. Поэтому, пан Ляшко, разбирайтесь со своим "Эпицентром" в Киеве. Кстати, "Эпицентр" два года не платил налог за землю в бюджет города Житомира. И даже не был оштрафован за это. Фактически, работа "Эпицентра" "вымыла" все средства города Житомира в Киев, потому что местный бизнес закрыт.
.
AlexIvanov
5 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 12:40:51, Вчера [Материал]

Киевский мэр Кличко - герой Украины, любимец киевлян, принял очень важное решение для местного киевского бизнеса - убрал все налоги с местных предпринимателей с первого дня локдауна. Это я пишу в порядке информации для житомирян. А наша мэрия до сих пор снимает деньги с неработающих людей. и, верх цинизма, выписали, и продолжают выписывать постоянно себе не только зарплаты, но и огромные премии. И на эти премии летают на море за границу, начиная с января месяца, отдыхать, загорать. Купили на 3 миллиона 1000 саженцев. Опубликуйте накладные на эти саженцы, что это за саженцы у вас такие "золотые" , покажите житомирянам, куда вы дели наши налоги, отчитайтесь. Кстати, курирует все это безобразие вместе с "Зеленбудом" депутат и глава бюджетной комиссии Моисеев, правая рука Сухомлина, а в прошлом, правая рука Дебоя, короче вечный зам. Я (и не только я), когда закончится локдаун, пойду в горсовет и буду требовать, чтобы мне вернули мои деньги, уплаченные вместо налогов, потому что я считаю, что мои налоги пошли не по назначению, вы не достойны премий, и зарлпаты тоже. Почему? Да потому, что во 2-й больнице людей с двухсторонней пневмонией выбрасывают на улицу. это говорит о том, что вы не финансируете 2-ю горбольницу, в выписываете себе премии.
Mira
6 Irina (Mira)   • 18:21:36, Вчера [Материал]

Ничего,завтра уменьшат количество тестов и сразу упадет заболеваемость. Нужно бороться не с высокими цифрами, а с соблюдением карантина, и лечить людей вовремя и нормально. В 1 больнице ежедневно выдают родственникам больных списки необходимых лекарств. Почему этим никто не занимается?
bda
7 ДДД (bda)   • 21:56:08, Вчера [Материал]

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