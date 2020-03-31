Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 01.04.2020    11:28:57
|
Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Март » 31 » 12:47:12

На Житомирщине мужчина сделал ложный вызов о коронавирусе, чтобы скорая приехала к его другу

Вчера, 13:00:25 1900 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
На Житомирщине мужчина сделал ложный вызов о коронавирусе, чтобы скорая приехала к его другу

 В ночь с 30 на 31 марта медики скорой помощи выехали на вызов к якобы больному коронавирусом и зря использовали защитные костюмы. Инцидент произошел в пгт Романов Житомирской области.

"Мужчина вызвал скорую на ул. Житомирскую, мол имеет кашель, высокую температуру и он недавно вернулся из-за границы. На месте выяснилось, что мужчина вызвал медиков не к себе, а к приятелю, у которого есть температура 38, но признаков коронавируса нет. Поэтому, по мнению, фельдшеров, мужчины сказали о подозрении на коронавирус, ведь знали, что в таких случаях "скорая" прибывает немедленно", - пишет местный сайт "Твій Романів".

Готовясь к вызову, фельдшеры одели защитные костюмы, которых всего 6 в Романовской бригаде. Поэтому из-за ложного вызова зря использовали 2 комплекта, стоимость которых превышает 1000 грн.

Медики скорой сообщили о случае полицейским и семейным врачам.

Как сообщал "Журнал Житомира", в больницу города Коростень обратились два молодых парня с якобы симптомами коронавирусной инфекции. "Зараженными" опасной болезнью оказались двое местных YouTube блогеров, которые решили проверить работу сотрудников инфекционной больницы.
Тэги: ложный вызов, Романов, Житомирщина, коронавирус
Комментариев: 2
andriiua
1 andrii (andriiua)   • 13:38:41, Вчера [Материал]
+2

мужчина на глаз мог определить каким заболеванием болеет его знакомый? и какая нафиг разница кому вызывали скорую? что за бред? только результаты тестов могут подтвердить коронавирус
melan
2 melan (melan)   • 18:21:50, Вчера [Материал]
+1

.... у которого есть температура 38, но признаков коронавируса нет. ....

коронавирус может быть и без признаков
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus