В ночь с 30 на 31 марта медики скорой помощи выехали на вызов к якобы больному коронавирусом и зря использовали защитные костюмы. Инцидент произошел в пгт Романов Житомирской области.
"Мужчина вызвал скорую на ул. Житомирскую, мол имеет кашель, высокую температуру и он недавно вернулся из-за границы. На месте выяснилось, что мужчина вызвал медиков не к себе, а к приятелю, у которого есть температура 38, но признаков коронавируса нет. Поэтому, по мнению, фельдшеров, мужчины сказали о подозрении на коронавирус, ведь знали, что в таких случаях "скорая" прибывает немедленно"
, - пишет местный сайт "Твій Романів
".
Готовясь к вызову, фельдшеры одели защитные костюмы, которых всего 6 в Романовской бригаде. Поэтому из-за ложного вызова зря использовали 2 комплекта, стоимость которых превышает 1000 грн.
Медики скорой сообщили о случае полицейским и семейным врачам.
Как сообщал "Журнал Житомира
", в больницу города Коростень обратились два молодых парня с якобы симптомами коронавирусной инфекции. "Зараженными" опасной болезнью оказались двое местных YouTube блогеров
, которые решили проверить работу сотрудников инфекционной больницы.
На Житомирщине мужчина сделал ложный вызов о коронавирусе, чтобы скорая приехала к его другу
коронавирус может быть и без признаков