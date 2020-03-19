Житомирщина получила 500 биозащитных костюмов и ждет партию экспресс-тестов

«Прошу всех жителей области быть сознательными. Не поддавайтесь панике, по возможности оставайтесь дома. Если есть вероятность заражения из-за контактности - сообщайте медикам. Если вы имеете признаки заболевания, в первую очередь звоните к врачу, и предоставьте полную информацию о своем состоянии здоровья, путешествии», - призвала заместитель председателя ОГА Наталья Остапченко.