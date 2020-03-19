Житомирщина получила 500 биозащитных костюмов и ждет партию экспресс-тестов

Житомирская область для экстренной медицинской помощи получила 500 биозащитньгх костюмов. Об этом во время брифинга 19 марта рассказал начальник управления здравоохранения ОГА Николай Суслик.
Также в ближайшее время должно поступить около 500 экспресс-тестов на выявление COVID-19.
По словам начальника управления здравоохранения ОГА, на сегодня Житомирщина обеспечена как экспресс-тестами, так и ПЦР-тестами в лабораторном центре.
Сейчас проверяют подозрение на коронавирус у четырех жителей Житомирщины. Это супруги из Брусиловского района
, которые 8 марта имели контакт с умершей от коронавируса 71-летней женщиной из Радомышля, а также двое жителей области, которые недавно вернулись из Венгрии.
«Прошу всех жителей области быть сознательными. Не поддавайтесь панике, по возможности оставайтесь дома. Если есть вероятность заражения из-за контактности - сообщайте медикам. Если вы имеете признаки заболевания, в первую очередь звоните к врачу, и предоставьте полную информацию о своем состоянии здоровья, путешествии», - призвала заместитель председателя ОГА Наталья Остапченко.
Как сообщал «Журнал Житомира
», после обеда 19 марта стало известно о первом случае инфицирования коронавирусом в Житомире
.