В мужском монастыре УПЦ МП на Житомирщине произошла вспышка коронавируса

В поселке Городница Житомирской области в Свято-Георгиевском монастыре обнаружили вспышку коронавирусной инфекции. Мужской монастырь находится на самоизоляции.
"В связи с резким ухудшением локальной эпидемической ситуации на территории Городницкого Свято-Георгиевского монастыря, решением комиссии признано территорию Городницкого монастыря "семейным очагом" вспышки и распространения коронавирусной инфекции. Определено, что чрезвычайная ситуация - объектового уровня"
, - сообщили в Новоград-Волынской РГА.
В монастыре запретили проводить любые массовые мероприятия, а для его жителей ввели режим самоизоляции, поскольку они контактировали с больным. Наставникам монастыря рекомендуется ограничить доступ на территорию здания.
Между тем, чиновники временно запретили торговлю на местном рынке и проведения любых массовых мероприятий на территории громады.
Как сообщал "Журнал Житомира
", за прошедшие сутки в Житомирской области диагностировано 8 новых случаев заболевания COVID-19
.