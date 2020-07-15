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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Июль » 15 » 14:16:35

В мужском монастыре УПЦ МП на Житомирщине произошла вспышка коронавируса

Сегодня, 14:20:35 421 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В мужском монастыре УПЦ МП на Житомирщине произошла вспышка коронавируса

 В поселке Городница Житомирской области в Свято-Георгиевском монастыре обнаружили вспышку коронавирусной инфекции. Мужской монастырь находится на самоизоляции.

"В связи с резким ухудшением локальной эпидемической ситуации на территории Городницкого Свято-Георгиевского монастыря, решением комиссии признано территорию Городницкого монастыря "семейным очагом" вспышки и распространения коронавирусной инфекции. Определено, что чрезвычайная ситуация - объектового уровня", - сообщили в Новоград-Волынской РГА.

В монастыре запретили проводить любые массовые мероприятия, а для его жителей ввели режим самоизоляции, поскольку они контактировали с больным. Наставникам монастыря рекомендуется ограничить доступ на территорию здания.

Между тем, чиновники временно запретили торговлю на местном рынке и проведения любых массовых мероприятий на территории громады.

Как сообщал "Журнал Житомира", за прошедшие сутки в Житомирской области диагностировано 8 новых случаев заболевания COVID-19.
Тэги: коронавирус, Монастырь, Житомирщина
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