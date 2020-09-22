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В интернате на Житомирщине три десятка человек заболели коронавирусом

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В интернате на Житомирщине три десятка человек заболели коронавирусом

 В Житомирской области в Любарском психоневрологическом интернате на COVID-19 заболели 13 подопечных заведения, а также 16 работников.

Об этом сообщила пресс-служба Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Все инфицированные находятся на самоизоляции. Следует заметить, что в интернате находится 149 человек, уход за которыми осуществляют 97 работников.

Заболел и директор интерната Александра Лаврук. По его словам, все подопечные имеют легкую и среднюю форму заболевания. Они находятся в отдельных изолированных комнатах под постоянным наблюдением персонала.

Впервые о больных в интернате сообщили 14 сентября. Тогда коронавирус имели 8 человек.
Тэги: коронавирус, Житомирщина, интернат, Вспышка
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