В интернате на Житомирщине три десятка человек заболели коронавирусом

В Житомирской области в Любарском психоневрологическом интернате на COVID-19 заболели 13 подопечных заведения, а также 16 работников.
Об этом сообщила пресс-служба Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека
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Все инфицированные находятся на самоизоляции. Следует заметить, что в интернате находится 149 человек, уход за которыми осуществляют 97 работников.
Заболел и директор интерната Александра Лаврук. По его словам, все подопечные имеют легкую и среднюю форму заболевания. Они находятся в отдельных изолированных комнатах под постоянным наблюдением персонала.
Впервые о больных в интернате сообщили 14 сентября. Тогда коронавирус имели 8 человек
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