В ближайшие две недели на Житомирщине возможна новая вспышка COVID-19: прогноз KSE

В ближайшие две недели в Украине может начаться новая вспышка коронавируса. В зоне риска, Житомирская, Киевская, Одесская, Донецкая, Закарпатская и Хмельницкая области.
Сейчас эти области суммарно дают половину количества госпитализаций в Украине, говорится в прогнозе Киевской школы экономики
(KSE).
Временно безопасными в коронавирусном отношении регионами остаются Киев, Полтавская, Сумская и Черниговская области. За последнюю неделю они демонстрируют уменьшение динамики роста случаев коронавируса.
"Фактически все регионы медленно растут. Это значит, что вспышка заболеваемости в Украине может начаться в течение ближайших двух недель", - прогнозирует Юрий Ганиченко, руководитель Центра экономики здравоохранения KSE.
Также сообщается, что в Украине начали существенно расти темпы вакцинации и сейчас 9,5% населения вакцинированы по меньшей мере одной дозой, что все еще в разы меньше среднего показателя в Европе.
Лидерами по уровню вакцинации Киев и Киевская область, а самый низкий уровень фиксируется в западных областях.
По информации
Житомирского областного центра общественного здоровья, за минувшие сутки в области было подтверждено 23 новых случаев коронавируса. По состоянию на 5 августа обнаружено 265 активных больных.