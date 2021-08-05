Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 05 Августа 2021    18:47:56
|
Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Август » 5 » 12:57:27

В ближайшие две недели на Житомирщине возможна новая вспышка COVID-19: прогноз KSE

Сегодня, 12:57:27 712 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В ближайшие две недели на Житомирщине возможна новая вспышка COVID-19: прогноз KSE

 В ближайшие две недели в Украине может начаться новая вспышка коронавируса. В зоне риска, Житомирская, Киевская, Одесская, Донецкая, Закарпатская и Хмельницкая области.

Сейчас эти области суммарно дают половину количества госпитализаций в Украине, говорится в прогнозе Киевской школы экономики (KSE).

Временно безопасными в коронавирусном отношении регионами остаются Киев, Полтавская, Сумская и Черниговская области. За последнюю неделю они демонстрируют уменьшение динамики роста случаев коронавируса.
 

"Фактически все регионы медленно растут. Это значит, что вспышка заболеваемости в Украине может начаться в течение ближайших двух недель", - прогнозирует Юрий Ганиченко, руководитель Центра экономики здравоохранения KSE.






Также сообщается, что в Украине начали существенно расти темпы вакцинации и сейчас 9,5% населения вакцинированы по меньшей мере одной дозой, что все еще в разы меньше среднего показателя в Европе.

Лидерами по уровню вакцинации Киев и Киевская область, а самый низкий уровень фиксируется в западных областях.

По информации Житомирского областного центра общественного здоровья, за минувшие сутки в области было подтверждено 23 новых случаев коронавируса. По состоянию на 5 августа обнаружено 265 активных больных.


Тэги: прогноз, коронавирус, Вспышка, Житомирщина
Новости партнеров
Комментариев: 2
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:37:47, Сегодня [Материал]

Мы в этом даже и не сомневаемся ! потихоньку помаленьку и опять зазомбируют стадо!
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:46:12, Сегодня [Материал]

Статистика. кровати . больные, морг.выборы и всё по кругу.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus