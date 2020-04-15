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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Апрель » 15 » 14:04:16

Коронавирус нашли у жительницы Житомирщины, которая на днях приехала из Москвы

Сегодня, 14:16:42 1363 20 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Коронавирус нашли у жительницы Житомирщины, которая на днях приехала из Москвы

 26-летняя жительница Житомирской области вернулась несколько дней назад на автобусе из Москвы, а 14 апреля у нее лабораторно подтвердили коронавирус. Об этом рассказал начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик.

Соответственно, все пассажиры, которые ехали в этом автобусе, являются контактными, и могли заразиться сами или заразить тех, с кем контактировали в дальнейшем, информирует "Перший Житомирський".
 

"Она вернулась из Москвы рейсовым автобусом. Контактные лица - это граждане, которые находились в данном транспортном средстве. Мы не располагаем информацией, кто именно там был и куда они направлялись. Это больше вопрос, наверное, к пограничникам", - сообщил Николай Суслик.


Сейчас женщина находится на самоизоляции дома вместе со своей мамой. В случае ухудшения состояния здоровья ее госпитализируют в Черняховскую районную больницу.

Как сообщал "Журнал Житомира", за минувшие сутки новые случаи заболевания коронавирусом лабораторно подтвердили у 22 жителей Житомирской области.
Тэги: москва, коронавирус, Житомирщина
Комментариев: 20
Antisvinomir1
1 Johnny (Antisvinomir1)   • 14:27:38, Сегодня [Материал]
0

Спасибо зеленутой мвссе за президента-п******, пригласившего вирус в страну.
Гражданин
2 Гражданин (Гражданин)   • 14:50:37, Сегодня [Материал]
+2

нужно было всех расстреливать на границе?
Не неси чушь, шизик.
Antisvinomir1
3 Johnny (Antisvinomir1)   • 14:55:36, Сегодня [Материал]
+1

Трусливое ты заэкранное чмо... надо было просто либо вообще не пускать в страну либо хотя бы держать всех на жесткой изоляции.
starix
6 max starkov (starix)   • 15:30:59, Сегодня [Материал]
+4

ты уже достал тут всех...свали.
TarasS
10 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 16:58:04, Сегодня [Материал]
-2

Накохалася з москалями.
AlexIvanov
12 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:18:09, Сегодня [Материал]
+2

На 10. А ты шо хотел. чтобы она с тобой кохалася?. Ты хоть на себья в зеркало смотрел? Пойди хоть постригись.
Antisvinomir1
4 Johnny (Antisvinomir1)   • 14:59:30, Сегодня [Материал]
0

А почему вообще ходит автобус в столицу страны-захватчика??
У вас война или как???
Mykhailo
7 Михаил (Mykhailo)   • 15:45:34, Сегодня [Материал]
+3

Нет конечно, по состоянию на сегодня войну так и не объявили. Остальное - сказки венского леса.
Provocateur
13 Agent Provocateur (Provocateur)   • 17:29:54, Сегодня [Материал]
0

Скільки разів у світі офіційно оголошувалися війни після 1945 року?) Скільки разів Конгрес США оголошував війну за всю історію країни?)) Коли це було зроблено востаннє?)))
Antisvinomir1
14 Johnny (Antisvinomir1)   • 17:35:50, Сегодня [Материал]
-1

Как там Донбасс и Крым, уже вернули?

И НЕ ВЕРНЕТЕ НИКОГДА!
Provocateur
16 Agent Provocateur (Provocateur)   • 18:07:37, Сегодня [Материал]
+1

Калгарюня, ти ж ніби проїхав США вздовж та поперек. Давай, блисни інтелектом (if any). Скільки разів Конгрес США оголошував війну за всю історію країни й коли це було зроблено востаннє? ;)
AlexIvanov
5 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:26:50, Сегодня [Материал]
-4

Нам что из-за вас- чиновников ... долбое.ов опять на 14 дней изолироватся? Вы постоянно пачками запускаете в страну людей. В Испании уже налаживают производство...у них короновирус потух. Почему Яценюк не может улететь в Канаду?...., а он между прочим гражданин этой страны.., потому что всем запретили вьезд в страну и гражданам и негражданам
AlexIvanov
8 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:34:01, Сегодня [Материал]
-2

Кстати в здании горисполкома депутат Мойсеев открыл парикмахерскую " Малятко" в которой принимают посетителей . Вопрос . а может справедливо будет открыть все парикмахерские в Житомире?
Vovik-RF
9 Vovik (Vovik-RF)   • 16:53:20, Сегодня [Материал]
+3

А шо, у приезжих с других стран не нашли коронавирус, только таки у приезжей с Москвы, да? Давайте уж честно писать: сколько случаев инфекции у вернувшихся из-за границы (и по странам распишите), сколько случаев внутри Украины!
TarasS
11 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 17:01:18, Сегодня [Материал]
0

"сколько случаев внутри Украины!"

В усій Україні - вдвічі менше, ніж в одній Москві.
Dmitry
15 Dmitry (Dmitry)   • 17:45:16, Сегодня [Материал]
-1

Учитывая же поздний старт карантина и отношение к нему, рашка нас обгонит в этом печальном соревновании, но позже.

Сравнивать отдельный город и целую страну не корректно.
Если в целом брать, то у них население в 3 с лишним раза больше, потому их ~200 умерших к нашим ~100 - это какбэ означает, что летальность у нас выше и намного. Но это пока. Цыплят по осени считают: их медицина не лучше отечественной, а электорат там больше изнурен стекломоем...
Fenugreek
17 Andrey (Fenugreek)   • 18:11:47, Сегодня [Материал]
+1

15 Если на Украине проводить столько тестов сколько проводит Россия то картина будет настолько печальна, что тебе и не снилось. 70% проходит с незначительными симптомами . Некоторые даже не подозревают, что у них есть вирус. Умирают как правило люди пожилого возраста и люди с сопутствующими заболеваниями. Правительству Украины выгодно не проводить тесты , да их если говорить откровенно и нет. Закупленные экспресс тесты в Китае в основном показывают отрицательный результат. Поэтому от них все отказываются ( в нормальных странах) . В США количество заражённых большое потому, что мы делаем тесты всем подряд. Ты можешь прийти в любой Urgent Care и тебе тест сделают бесплатно . Проблема у вас, что вымрет все пожилое население и люди с хроническими болезнями.так, что картина которую ты описываешь скорее всего будет не верная.
Dmitry
19 Dmitry (Dmitry)   • 19:08:34, Сегодня [Материал]
0

А какую картину я описываю? Такую, как есть.
При чем зараженные? Вы хоть читайте на что отвечаете. Речь везде - об умерших.
Или я соврал в статистике, или это в Украине стекломой кто-то пил? Так что весь ваш текст верен, ... но к тому, на что вы пытались ответить, не имеет почти никакого отношения.
Vovik-RF
20 Vovik (Vovik-RF)   • 19:37:17, Сегодня [Материал]
0

Дык, потому как Украина по количеству населения уже таки приближается к Москве и Московской области. А по количеству проведённых тестов на 1 млн. населения (894 теста на Украине) более чем в 11,6 раз отстаёт от России (10402 теста в России). Так шо кому-то лучшее таки помолчать
Dmitry
18 Dmitry (Dmitry)   • 19:08:02, Сегодня [Материал]
0

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