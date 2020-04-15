Коронавирус нашли у жительницы Житомирщины, которая на днях приехала из Москвы

26-летняя жительница Житомирской области вернулась несколько дней назад на автобусе из Москвы, а 14 апреля у нее лабораторно подтвердили коронавирус. Об этом рассказал начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик.
Соответственно, все пассажиры, которые ехали в этом автобусе, являются контактными, и могли заразиться сами или заразить тех, с кем контактировали в дальнейшем, информирует "Перший Житомирський
".
"Она вернулась из Москвы рейсовым автобусом. Контактные лица - это граждане, которые находились в данном транспортном средстве. Мы не располагаем информацией, кто именно там был и куда они направлялись. Это больше вопрос, наверное, к пограничникам", - сообщил Николай Суслик.
Сейчас женщина находится на самоизоляции дома вместе со своей мамой. В случае ухудшения состояния здоровья ее госпитализируют в Черняховскую районную больницу.
Как сообщал "Журнал Житомира
", за минувшие сутки новые случаи заболевания коронавирусом лабораторно подтвердили у 22 жителей Житомирской области
.
Не неси чушь, шизик.
У вас война или как???
И НЕ ВЕРНЕТЕ НИКОГДА!
В усій Україні - вдвічі менше, ніж в одній Москві.
Сравнивать отдельный город и целую страну не корректно.
Если в целом брать, то у них население в 3 с лишним раза больше, потому их ~200 умерших к нашим ~100 - это какбэ означает, что летальность у нас выше и намного. Но это пока. Цыплят по осени считают: их медицина не лучше отечественной, а электорат там больше изнурен стекломоем...
При чем зараженные? Вы хоть читайте на что отвечаете. Речь везде - об умерших.
Или я соврал в статистике, или это в Украине стекломой кто-то пил? Так что весь ваш текст верен, ... но к тому, на что вы пытались ответить, не имеет почти никакого отношения.