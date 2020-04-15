Коронавирус нашли у жительницы Житомирщины, которая на днях приехала из Москвы

"Она вернулась из Москвы рейсовым автобусом. Контактные лица - это граждане, которые находились в данном транспортном средстве. Мы не располагаем информацией, кто именно там был и куда они направлялись. Это больше вопрос, наверное, к пограничникам", - сообщил Николай Суслик.