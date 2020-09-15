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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Сентябрь » 15 » 08:34:25

В интернате на Житомирщине обнаружили вспышку COVID-19

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В интернате на Житомирщине обнаружили вспышку COVID-19

 В психоневрологическом интернате закрытого типа, который находится в Любарском районе Житомирской области, обнаружили вспышку коронавируса. Об этом сообщила заместитель председателя Житомирской ОГА Наталья Остапченко.

Известно, что COVID-19 диагностировали у 8 человек. Остапенко не уточнила, кто именно заболел COVID-19.

Кроме того, в Емильчинской райбольнице закрыли на карантин два отделения: детское и где оказывают помощь беременным женщинам.

Больным, которых не может принять местная больница, оказывают помощь в Новограде-Волынском.

Напомним, Коростенская больница перегружена больными коронавирусом. Часть пациентов уже напрвляют в соседние районы.
Тэги: Житомирщина, коронавирус, интернат, Вспышка
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