В интернате на Житомирщине обнаружили вспышку COVID-19

В психоневрологическом интернате закрытого типа, который находится в Любарском районе Житомирской области, обнаружили вспышку коронавируса. Об этом сообщила заместитель председателя Житомирской ОГА Наталья Остапченко.
Известно, что COVID-19 диагностировали у 8 человек. Остапенко не уточнила, кто именно заболел COVID-19.
Кроме того, в Емильчинской райбольнице закрыли на карантин два отделения: детское и где оказывают помощь беременным женщинам.
Больным, которых не может принять местная больница, оказывают помощь в Новограде-Волынском.
Напомним, Коростенская больница перегружена больными коронавирусом
. Часть пациентов уже напрвляют в соседние районы.