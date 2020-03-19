Коронавирус у младенца не обнаружен: анализы на COVID-19 показали отрицательный результат

В 10-месячного ребенка из Житомирской области, которого госпитализировали в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус, болезнь не обнаружили.
Об этом сообщил Житомирский областной лабораторный центр в Facebook.
«Сообщаем, что по результатам вирусологических исследований областного лабораторного центра подозрение на Covid-19 у ребенка из Бердичевского района не подтвердилось»
, - говорится в сообщении.
Также подозрение на COVID-19 не подтвердилось у больного из Новоград-Волынского района.
Вместе с тем в Украине 18 марта коронавирусную инфекцию обнаружили еще у двух человек - из Киевской и Донецкой областей. По состоянию на утро 19 марта в Украине зафиксировано 16 случаев COVID-19.
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