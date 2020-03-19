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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Март » 19 » 08:19:36

Коронавирус у младенца не обнаружен: анализы на COVID-19 показали отрицательный результат

Сегодня, 08:19:36 439 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Коронавирус у младенца не обнаружен: анализы на COVID-19 показали отрицательный результат

 В 10-месячного ребенка из Житомирской области, которого госпитализировали в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус, болезнь не обнаружили.

Об этом сообщил Житомирский областной лабораторный центр в Facebook.

«Сообщаем, что по результатам вирусологических исследований областного лабораторного центра подозрение на Covid-19 у ребенка из Бердичевского района не подтвердилось», - говорится в сообщении.

Также подозрение на COVID-19 не подтвердилось у больного из Новоград-Волынского района.

Вместе с тем в Украине 18 марта коронавирусную инфекцию обнаружили еще у двух человек - из Киевской и Донецкой областей. По состоянию на утро 19 марта в Украине зафиксировано 16 случаев COVID-19.


Тэги: Житомирщина, коронавирус, подозрение, ребенок
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