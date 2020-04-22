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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Апрель » 22 » 12:41:28

На Житомирщине резкий рост количества больных COVID-19 связывают с Вербным воскресеньем

Вчера, 12:51:20 2194 20 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине резкий рост количества больных COVID-19 связывают с Вербным воскресеньем

 20 апреля в Житомирской области зафиксировали 44 новых больных COVID-19. Причиной вспышки может быть празднования Вербного воскресенья.

На этом на брифинге 22 апреля заявил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко, сообщает Укринформ.

«Вчера (по состоянию на 22:00 21 апреля - ред.) было зафиксировано 44 новых случая. Мы сейчас разбираемся с такой значительной вспышкой. Одной из причин, возможно, является празднование Вербного воскресенья», - отметил Бунечко.

По его словам, в области сейчас рассматриваются варианты усиления карантинных мероприятий на поминальные дни.

Как сообщалось, 12 апреля на Вербное Воскресенье в храмы Житомира пришли прихожане, проигнорировав запрет на участие в массовых мероприятиях.
Тэги: вербное воскресенье, коронавирус, Вспышка, Житомир
Комментариев: 20
Antisvinomir1
1 Johnny (Antisvinomir1)   • 12:58:48, Вчера [Материал]
+9

Скажите спасибо зеленой недовласти за то, что у провластных ублюдков не хватило смелости закрыть церкви.
Ведь церковное стадо всегда дает много голосов за тех кто при власти.
andriiua
2 andrii (andriiua)   • 13:33:47, Вчера [Материал]
+2

Как не назови их - команда Кучмы, Ющенко, Януковича, Порошенко, Зеленского, но при реальной власти на местах остались те же самые мужы, что и 20 лет назад ... "спасибо" надо адресовать им )
Antisvinomir1
3 Johnny (Antisvinomir1)   • 13:39:20, Вчера [Материал]
-1

Стаду нравится
Koron
4 Koron (Koron)   • 14:48:50, Вчера [Материал]
0

С открытием Эпицентра. Точно
Antisvinomir1
5 Johnny (Antisvinomir1)   • 14:52:29, Вчера [Материал]
+4

С тем, что не закрыли твоих московских попов.
ZVEZDA
6 Житомирянин (ZVEZDA)   • 14:56:03, Вчера [Материал]
+2

Виродки московські!
pushistik13
12 Пушистик (pushistik13)   • 15:17:59, Вчера [Материал]
-4

трэба спалыты церкву.....
Koron
7 Koron (Koron)   • 14:58:38, Вчера [Материал]
-3

http://zhzh.info/news/2020-04-13-42713

А теперь сравните с ежедневной "тусней" в маркетах.
Antisvinomir1
8 Johnny (Antisvinomir1)   • 15:02:53, Вчера [Материал]
+6

В супермаркетах целуют кассовые аппараты и одной ложкой на всех пробуют йогурт??
До чего же вы мрази все, сторонники русского мирка.
Koron
9 Koron (Koron)   • 15:04:21, Вчера [Материал]
-7

Ты отстал от жизни. Там давно все дезинфицируют.

А ты, кстати, в перчатках ходишь или сдачу голыми руками забираешь?!! Или чего хуже - проводишь карточкой по общему терминальному аппарату. Там же кругом вирусы, ты чего.
pushistik13
11 Пушистик (pushistik13)   • 15:17:33, Вчера [Материал]
+1

да ладно
маркеты ещё более-менее
отделения привата и ощада - самый лютый треш.
Boris
10 Boris (Boris)   • 15:15:12, Вчера [Материал]
+4

В кацапцькому язику немає слова "вЄрба"! Є - "Іва". Івнає васкрєсєньє бля.
Mykhailo
13 Михаил (Mykhailo)   • 15:52:23, Вчера [Материал]
0

В русском языке по отношению к видам ивы используется также много других названий — ветла́, раки́та, лоза́, лози́на, ве́рба, тальник.
Boris
16 Boris (Boris)   • 18:09:59, Вчера [Материал]
0

Це як парєбрік і бордюр.
ZVEZDA
14 Житомирянин (ZVEZDA)   • 16:12:48, Вчера [Материал]
+2

В кацапському язику називають вербою иву волчниковую и иву остролистную. Чому вони так роблят? Мабуть на вербну неділю хотять мати вербу. Бо якось не гоже)))) І друге: якщо не буде верби, то як будешь доказувати своє походження з Київської русі))))))))
AlexIvanov
15 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:34:52, Вчера [Материал]
-3

Бунечко раскажите читателям почему продолжаете расформировывать 2 горбольницу города Житомира ? , почему вы заставляете больных покупать лекарства для лечения от короновируса, онко , диабета и т.д. По Конституции вы должны были обеспечить все больницы лекарствами, Вот это читателям былобы интересно.... а обвинять и снимать с себья ответственность довольно странная позиция. 11 мая снимают карантин. а вы до сих пор витаете в облаках. Короновирус убегает. Поскакал
nvvetal
17 Ololo (nvvetal)   • 19:05:57, Вчера [Материал]
+1

так в твоей аптеке же покупают, радуйся
Arina1985
18 Арина (Arina1985)   • 19:36:00, Вчера [Материал]
0

Предлагаю всем тем, кто пошел в Вербное воскресение и Пасху что-то святить в церкви и сейчас имеет признаки заболевания - к медикам НЕ обращаться и из дома/квартиры НЕ выходить. Пусть вас Бог лечит. Последовательность должна быть во всем.
pushistik13
19 Пушистик (pushistik13)   • 20:07:38, Вчера [Материал]
-1

если вы вместе с больницами, за которые они кстати заплатили, отмените православным христианам НДС, НДФЛ и вийськовый збир, я первый побегу ту пресловутую ложку лизать.

создавайте петицию....
HOUSE
20 Sergey (HOUSE)   • 23:23:27, Вчера [Материал]
0

А то что у нас границы открыты, и въехало болше миллинона граждан, Это виновато Вербное, Воскресенье московский патриархат? Честно, когда винят религиозные праздники то это бред. Перестаньте воровать с бьюджета города и области, уменшьте себе зарплаты, дайте финансирование медицины на 300 процентов, тогда будет толк. А то что цифры нам говорят, то это все мы прекрасно знаем.
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