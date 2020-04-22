20 апреля в Житомирской области зафиксировали 44 новых больных COVID-19. Причиной вспышки может быть празднования Вербного воскресенья.
На этом на брифинге 22 апреля заявил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко, сообщает Укринформ
.
«Вчера (по состоянию на 22:00 21 апреля - ред.) было зафиксировано 44 новых случая. Мы сейчас разбираемся с такой значительной вспышкой. Одной из причин, возможно, является празднование Вербного воскресенья»
, - отметил Бунечко.
По его словам, в области сейчас рассматриваются варианты усиления карантинных мероприятий на поминальные дни.
Как сообщалось, 12 апреля на Вербное Воскресенье
в храмы Житомира пришли прихожане, проигнорировав запрет на участие в массовых мероприятиях.
На Житомирщине резкий рост количества больных COVID-19 связывают с Вербным воскресеньем
Ведь церковное стадо всегда дает много голосов за тех кто при власти.
А теперь сравните с ежедневной "тусней" в маркетах.
До чего же вы мрази все, сторонники русского мирка.
А ты, кстати, в перчатках ходишь или сдачу голыми руками забираешь?!! Или чего хуже - проводишь карточкой по общему терминальному аппарату. Там же кругом вирусы, ты чего.
маркеты ещё более-менее
отделения привата и ощада - самый лютый треш.
создавайте петицию....