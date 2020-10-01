30 учителей житомирской школы ушли на больничный, у трех уже подтвердился коронавирус – СМИ

В Житомире половина учителей общеобразовательной школы №5 ушла на больничный. У трех из них уже обнаружили коронавирус. Об этом на Facebook-странице сообщил телеканал C-TV
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Отмечается, что в общем заболели 30 учителей. Учебное заведение закрыли на карантин. Других педагогов врачи также отправляют на тестирование.
В департаменте образования Житомирского городского совета сообщили, что среди школьников больных коронавирусом пока нет.
Напомним, количество инфицированных COVID-19 в Украине и на Житомирщине в частности продолжает стремительно расти
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