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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Ноябрь » 16 » 15:23:37

Директор житомирской школы называет постановление Кабмина бессмысленным и призывает отстраненных учителей идти в суд

Сегодня, 15:23:37 166 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Директор житомирской школы называет постановление Кабмина бессмысленным и призывает отстраненных учителей идти в суд

 В школах Житомира возможен полноценный очный учебный процесс при наличии 100% вакцинации двумя дозами всех работников. С 8 ноября педагогов начали отстранять от работы в случае отсутствия прививки против коронавируса.

Директор житомирской школы №10 Александр Величко заявил, что считает постановления Кабмина об отстранении бессмысленными. Однако, он был вынужден отстранить нескольких учителей, в результате чего школа потеряла хороших специалистов.
 

"Сегодня вынужден был отстранить нескольких работников... Мотивация проста - все дети должны учиться в школе (сейчас это возможно только при 100% вакцинированных). Пока альтернативы такой учебе не вижу. Результаты: 1. Испорченное настроение и удар по собственному достоинству (до сих пор считаю нормы Постановления Кабмина об отстранении не привитых педагогов нечестными и бессмысленными с точки зрения морали и сомнительными, с юридических позиций) 2. Школа на длительное время (период судов) потеряла нескольких классных педагогов, заменить которых сразу невозможно (а сегодня же очередь стоит желающих работать в школе!) 3. Несколько классных техработников планируют уволиться в ближайшее время (и здесь выстроились десятки желающих!)", - написал Величко на своей странице в соцсети.


Директор школы №10 призывает Кабмин отменить постановления и дать возможность учебным заведениям самостоятельно определять форму обучения.
 

"Мои предложения: 1. Кабмину отменить дискриминационные нормы, унижающие достоинство педагогов и дать возможность всем вернуться к работе. 2. Не направо - налево раздавать обещанные Президентом 1000 грн для вакцинированных, а направить эти средства для мотивации, прежде всего пожилых людей, которые первые в зоне риска и умирают, к сожалению, массово. 3. Дать возможность учебным заведениям в пределах их "автономии" самостоятельно определяться с формами обучения, в зависимости от количества больных и эпидситуации - руководитель не враг своим ученикам или педагогам и родителям", - сообщил Александр Величко.


"Отстраненные работники должны защищать свои права в судах разных инстанций и бороться за правду", - резюмировал Величко.

Напомним, по состоянию на 15 ноября в Житомирской городской громаде полноценно (начальное, среднее и старшее звено) работает 25 школ.
Тэги: кабмин, Житомир, коронавирус, школа
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Комментариев: 3
bender123
1 vasya (bender123)   • 15:52:35, Сегодня [Материал]

все педагоги, и другой персонал школ и детсадов - должны быть вакцинированы. без исключений. нет прививки - ты опасен для окружающих. Безопасность детей должна быть во главе вопроса.
надеюсь никаких послаблений от правительства по этому вопросу не будет
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:01:26, Сегодня [Материал]

А если есть прививка то ты не опасен для окружающих ? Они не несут ответственности за то чем вас укололи-это написано на всех вакцынах.
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:04:15, Сегодня [Материал]

В Канаде тем кто пропагандирует вакцинацию (определённое количество)выплачивают по 50 тысяч долларов.
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