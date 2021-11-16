Директор житомирской школы называет постановление Кабмина бессмысленным и призывает отстраненных учителей идти в суд

"Сегодня вынужден был отстранить нескольких работников... Мотивация проста - все дети должны учиться в школе (сейчас это возможно только при 100% вакцинированных). Пока альтернативы такой учебе не вижу. Результаты: 1. Испорченное настроение и удар по собственному достоинству (до сих пор считаю нормы Постановления Кабмина об отстранении не привитых педагогов нечестными и бессмысленными с точки зрения морали и сомнительными, с юридических позиций) 2. Школа на длительное время (период судов) потеряла нескольких классных педагогов, заменить которых сразу невозможно (а сегодня же очередь стоит желающих работать в школе!) 3. Несколько классных техработников планируют уволиться в ближайшее время (и здесь выстроились десятки желающих!)", - написал Величко на своей странице в соцсети.
"Мои предложения: 1. Кабмину отменить дискриминационные нормы, унижающие достоинство педагогов и дать возможность всем вернуться к работе. 2. Не направо - налево раздавать обещанные Президентом 1000 грн для вакцинированных, а направить эти средства для мотивации, прежде всего пожилых людей, которые первые в зоне риска и умирают, к сожалению, массово. 3. Дать возможность учебным заведениям в пределах их "автономии" самостоятельно определяться с формами обучения, в зависимости от количества больных и эпидситуации - руководитель не враг своим ученикам или педагогам и родителям", - сообщил Александр Величко.