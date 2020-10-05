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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Октябрь » 5 » 17:52:01

Коронавирус в Житомире: сколько школьников и групп детсадов находятся на карантине

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Коронавирус в Житомире: сколько школьников и групп детсадов находятся на карантине

 Управление образования и науки Житомирской ОГА опубликовало информацию о функционировании учреждений общего среднего образования области в условиях эпидемии COVID-19.

По состоянию на 5 октября, одна из 33 общеобразовательных школ Житомира полностью закрыта на карантин. Речь идет об ООШ №5. На карантине находится 1846 учеников школы (заболели 10 работников и 3 учеников).
 

Ситуация в школах Житомира

 
  • Всего школ - 33, из которых на карантине - 1 (3,03%).
  • Всего учащихся - 32 118, заболели - 3;
  • На карантине - 13 классов (394 учащихся).
  • Всего сотрудников - 2 393, заболели - 28.
 

Ситуация в детсадах Житомира

 
  • Всего детсадов - 46, из которых на карантине - 0.
  • Всего детей - 11 595, заболели - 0;
  • На карантине - 2 группы (30 детей).
  • Всего сотрудников - 2 639, заболели - 3.
  • На дистанционной форме работы 2 группы (30 детей).

Напомним, за минувшие сутки на Житомирщине зарегистрировано 186 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.
Тэги: школа, Житомир, Карантин, коронавирус
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