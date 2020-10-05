Коронавирус в Житомире: сколько школьников и групп детсадов находятся на карантине

Управление образования и науки Житомирской ОГА опубликовало информацию о функционировании учреждений общего среднего образования области в условиях эпидемии COVID-19.
По состоянию на 5 октября, одна из 33 общеобразовательных школ Житомира полностью закрыта на карантин. Речь идет об ООШ №5
. На карантине находится 1846 учеников школы (заболели 10 работников и 3 учеников).
Ситуация в школах Житомира
- Всего школ - 33, из которых на карантине - 1 (3,03%).
- Всего учащихся - 32 118, заболели - 3;
- На карантине - 13 классов (394 учащихся).
- Всего сотрудников - 2 393, заболели - 28.
Ситуация в детсадах Житомира
- Всего детсадов - 46, из которых на карантине - 0.
- Всего детей - 11 595, заболели - 0;
- На карантине - 2 группы (30 детей).
- Всего сотрудников - 2 639, заболели - 3.
- На дистанционной форме работы 2 группы (30 детей).
Напомним, за минувшие сутки на Житомирщине зарегистрировано 186 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.