Завтра в мэрии будут решать, нужно ли школы Житомира закрывать на карантин

В связи с резким ростом заболеваемости гриппом в Житомире и области в Житомирском областном лабораторном центре МОЗ предположили, что в школы областного центра и других городов и районов области скоро уйдут на карантин.
Возможно даже, в ближайший понедельник, 27 января, передает сайт "Житомирский Курьер
".
Насколько реальна перспектива карантина в ближайшем будущем рассказала заместитель городского головы Житомира Мария Мисюрова.
"Заседание комиссии будет завтра (23 января, – ред.). Мы мониторим ситуацию, в частности, в школах. Мнения очень разные, потому что в некоторых школах все дети ходят. В некоторых – да: болеют. Да: появился штамм гриппа А (H1N1). В больницах тяжелых детей, слава Богу, пока нет. Есть бактериальные пневмонии, но вирусных нет. завтра собираемся после обеда и будем как-то определяться", - сказала Мисюрова.
Напомним, пандемический грипп уже унес жизни 6 жителей области, среди них 5 житомирян
и 1 жительница Коростышевского района.