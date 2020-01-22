Завтра в мэрии будут решать, нужно ли школы Житомира закрывать на карантин

"Заседание комиссии будет завтра (23 января, – ред.). Мы мониторим ситуацию, в частности, в школах. Мнения очень разные, потому что в некоторых школах все дети ходят. В некоторых – да: болеют. Да: появился штамм гриппа А (H1N1). В больницах тяжелых детей, слава Богу, пока нет. Есть бактериальные пневмонии, но вирусных нет. завтра собираемся после обеда и будем как-то определяться", - сказала Мисюрова.