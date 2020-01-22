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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Январь » 22 » 17:34:34

Завтра в мэрии будут решать, нужно ли школы Житомира закрывать на карантин

Сегодня, 17:34:34 457 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Завтра в мэрии будут решать, нужно ли школы Житомира закрывать на карантин

 В связи с резким ростом заболеваемости гриппом в Житомире и области в Житомирском областном лабораторном центре МОЗ предположили, что в школы областного центра и других городов и районов области скоро уйдут на карантин. 

Возможно даже, в ближайший понедельник, 27 января, передает сайт "Житомирский Курьер".

Насколько реальна перспектива карантина в ближайшем будущем рассказала заместитель городского головы Житомира Мария Мисюрова.
 

"Заседание комиссии будет завтра (23 января, – ред.). Мы мониторим ситуацию, в частности, в школах. Мнения очень разные, потому что в некоторых школах все дети ходят. В некоторых – да: болеют. Да: появился штамм гриппа А (H1N1). В больницах тяжелых детей, слава Богу, пока нет. Есть бактериальные пневмонии, но вирусных нет. завтра собираемся после обеда и будем как-то определяться", - сказала Мисюрова.


Напомним, пандемический грипп уже унес жизни 6 жителей области, среди них 5 житомирян и 1 жительница Коростышевского района.
Тэги: Житомир, Карантин, школа, грипп
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