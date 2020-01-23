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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Январь » 23 » 16:29:41

Школы Житомира на 10 дней закрыли на карантин

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Школы Житомира на 10 дней закрыли на карантин

 В связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ в школах Житомира объявили карантин. Учебный процесс приостановили на 10 дней.

Соответствующее решение приняли 23 января на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Карантин в школах объявлен с понедельника, 27 января. Он продлится до среды 5 февраля, включительно. На карантин закроют:
 
  • учреждения общего среднего образования всех типов и форм собственности;
  • 1-4 классы учебно-воспитательных комплексов;
  • учреждения внешкольного образования;
  • учреждения профессионально-технического образования;
  • Городской культурно-спортивный центр;
  • ДЮСШ по футболу «Полесье».

Также ограничивается проведение массовых развлекательных и спортивно-массовых мероприятий среди населения Житомирской городской ОТГ.

4 февраля комиссия горсовета соберется повторно, чтобы пересмотреть статистические данные по состоянию заболеваемости и если необходимо – продлить карантин.
Тэги: школа, Карантин, грипп, Житомир
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