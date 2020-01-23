Школы Житомира на 10 дней закрыли на карантин

В связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ в школах Житомира объявили карантин. Учебный процесс приостановили на 10 дней.
Соответствующее решение приняли 23 января на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Карантин в школах объявлен с понедельника, 27 января
. Он продлится до среды 5 февраля, включительно. На карантин закроют:
- учреждения общего среднего образования всех типов и форм собственности;
- 1-4 классы учебно-воспитательных комплексов;
- учреждения внешкольного образования;
- учреждения профессионально-технического образования;
- Городской культурно-спортивный центр;
- ДЮСШ по футболу «Полесье».
Также ограничивается проведение массовых развлекательных и спортивно-массовых мероприятий среди населения Житомирской городской ОТГ.
4 февраля комиссия горсовета соберется повторно, чтобы пересмотреть статистические данные по состоянию заболеваемости и если необходимо – продлить карантин.