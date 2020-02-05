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Карантин в школах Житомира продлили до 8 февраля 2020 года

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Карантин в школах Житомира продлили до 8 февраля 2020 года

 В Житомире уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ продолжает расти. Поэтому 5 февраля комиссия по вопросам ТВ и ЧС решила продлить карантин в общеобразовательных и внешкольных учреждениях до 8 февраля (включительно).

«Информация о количестве обращений и госпитализаций будет завтра, но даже по состоянию на 30 января порог вырос практически на 67%, и ситуация достаточно сложная. На сегодняшний день можно сказать, что уровень инфекционности, эпидемического порога достаточно высок. Также хочу сказать, что мы проводим мониторинг госпитализации больных ОРВИ и гриппом. 5 февраля, например, по больнице № 1 гриппом было 14 обращений пациентов, 4 февраля - 12 человек, сегодня ОРВИ, грипп, также гриппозной пневмонии - 18 пациентов. Что касается детской больницы, большое количество, например, ОРВИ 3 февраля было 180 детей, 4 февраля - 140 и 5 февраля - 127 », - информирует заместитель Житомирского городского головы Мария Мисюров, передает Житомир инфо.


Поэтому она предложила членам комиссии собраться повторно в пятницу, 7 февраля, чтобы решить, продолжать карантин дальше.

О вероятных причинах распространения вирусных заболеваний рассказал заведующий отделом организации эпидемиологических исследований областного лабораторного центра Анатолий Головченко.

«Заболеваемость выросла, как и среди детей, так и среди взрослых. 70% заболевших - дети. Почему у нас продолжается рост заболеваемости? Это означает, что что-то у нас не сработало. Проанализировав данные, которые у нас были, мы увидели, что обучение в школах приостановлены, но продолжают работать кружки, даже в школах, проходят спортивные соревнования. В частности, вчера в Житомире начался чемпионат Украины по футзалу. Здесь также можно было его остановить. Также возникают вопросы в оказании медицинской помощи врачами. Ведь больные обращаются к семейному врачу, а он очень загружен и не может обслужить все вызовы, поэтому больные самостоятельно едут к врачу, инфицируют в транспорте других пассажиров», - утверждает заведующий отделом организации эпидемиологических исследований областного лабораторного центра Анатолий Головченко.


На что Мария Мисюрова ответила, что в Центре первичной медико-санитарной помощи всегда работает дежурный врач, поэтому доктор приезжает практически на все вызовы, особенно к детям.

Также члены комиссии отметили, что детские садики работу не будут останавливать.

Можно ли диагностировать грипп экспресс-тестом и сколько больных находится в больницах Житомира, смотрите в видеосюжете.

Напомним, карантин в школах и внешкольных учебных заведениях Житомира объявили с 27 января по 5 февраля. В городе заболеваемость за неделю, с 21 по 28 января, выросла на 54%, больше всего больных среди детей. 31 января в городском совете сообщили, что житомирским школьникам могут продлить карантин из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом.

 
Тэги: Грип, діти, Карантин, медицина, Житомир, школа
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