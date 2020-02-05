Карантин в школах Житомира продлили до 8 февраля 2020 года

«Информация о количестве обращений и госпитализаций будет завтра, но даже по состоянию на 30 января порог вырос практически на 67%, и ситуация достаточно сложная. На сегодняшний день можно сказать, что уровень инфекционности, эпидемического порога достаточно высок. Также хочу сказать, что мы проводим мониторинг госпитализации больных ОРВИ и гриппом. 5 февраля, например, по больнице № 1 гриппом было 14 обращений пациентов, 4 февраля - 12 человек, сегодня ОРВИ, грипп, также гриппозной пневмонии - 18 пациентов. Что касается детской больницы, большое количество, например, ОРВИ 3 февраля было 180 детей, 4 февраля - 140 и 5 февраля - 127 », - информирует заместитель Житомирского городского головы Мария Мисюров, передает Житомир инфо .

«Заболеваемость выросла, как и среди детей, так и среди взрослых. 70% заболевших - дети. Почему у нас продолжается рост заболеваемости? Это означает, что что-то у нас не сработало. Проанализировав данные, которые у нас были, мы увидели, что обучение в школах приостановлены, но продолжают работать кружки, даже в школах, проходят спортивные соревнования. В частности, вчера в Житомире начался чемпионат Украины по футзалу. Здесь также можно было его остановить. Также возникают вопросы в оказании медицинской помощи врачами. Ведь больные обращаются к семейному врачу, а он очень загружен и не может обслужить все вызовы, поэтому больные самостоятельно едут к врачу, инфицируют в транспорте других пассажиров», - утверждает заведующий отделом организации эпидемиологических исследований областного лабораторного центра Анатолий Головченко.