Карантин в школах Житомира продлили ещё раз: до 15 февраля 2020 года

В Житомире карантин в школах и внешкольных заведениях продлили еще на неделю. Такое решение сегодня, 7 февраля, приняли на заседании городской комиссии по ТВ и ЧС.
«Карантин продлеваем на неделю, до 15 февраля включительно», - сообщили на заседании, передает корреспондент Житомир инфо
.
Напомним, 5 февраля на заседании комиссии по ТВ и ЧС приняли решение продлить карантин в школах и внешкольных заведениях Житомира до 8 февраля (включительно)
, так-как заболеваемость гриппом и ОРВИ продолжает расти.
Как сообщалось, карантин в школах и внешкольных учебных заведениях Житомира объявили с 27 января по 5 февраля. В городе заболеваемость за неделю, с 21 по 28 января, выросла на 54%, больше всего больных среди детей. 31 января в городском совете сообщили, что житомирским школьникам могут продлить карантин из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом.