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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Февраль » 7 » 12:31:55

Карантин в школах Житомира продлили ещё раз: до 15 февраля 2020 года

Вчера, 12:37:56 1425 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Карантин в школах Житомира продлили ещё раз: до 15 февраля 2020 года

 В Житомире карантин в школах и внешкольных заведениях продлили еще на неделю. Такое решение сегодня, 7 февраля, приняли на заседании городской комиссии по ТВ и ЧС.

«Карантин продлеваем на неделю, до 15 февраля включительно», - сообщили на заседании, передает корреспондент Житомир инфо.

Напомним, 5 февраля на заседании комиссии по ТВ и ЧС приняли решение продлить карантин в школах и внешкольных заведениях Житомира до 8 февраля (включительно), так-как заболеваемость гриппом и ОРВИ продолжает расти.

Как сообщалось, карантин в школах и внешкольных учебных заведениях Житомира объявили с 27 января по 5 февраля. В городе заболеваемость за неделю, с 21 по 28 января, выросла на 54%, больше всего больных среди детей. 31 января в городском совете сообщили, что житомирским школьникам могут продлить карантин из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом.
Тэги: Житомир, школа, Карантин
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