С 25 января школы Житомира возобновляют обучение

С понедельника, 25 января, после двухнедельных каникул младшие классы житомирских школ вернутся к полноформатному обучению.
Соответствующий приказ департамент образования городского совета утвердил и направил в учреждения образования Житомирской городского объединенной территориальной громады.
"Руководителям учебных заведений обеспечить функционирование заведений с соблюдением усиленных противоэпидемических мероприятий и Регламента работы учебного заведения в условиях адаптивного карантина, утвержденного решением исполнительного комитета Житомирского городского совета от 26.05.2020 № 581..."
, – говорится в приказе.
А вот ученики 5-11 классов, как и ранее, будут учиться в режиме смешанного обучения
, который определяет педагогический совет образовательного учреждения.
Также в мэрии добавили, что некоторым школьникам могут организовать консультации по учебным предметам.
"Если родители не желают, чтобы дети посещали учебные заведения на период карантинных мероприятий, школы могут организовать для этих учеников консультации по учебным предметам в приемлемый для них способ, который предварительно будет согласован с родителями"
, – сообщили в горсовете.