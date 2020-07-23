Протест в Житомире: родители и учителя требуют, чтобы ученики с 1 сентября вернулись в школу

22 июля в Житомире на площади Королёва прошла акция против дистанционного обучения в школах. Участники требовали, чтобы ученики с 1 сентября вернулись в классы.
Участие в акции приняли представители родительских комитетов и учителя житомирских школ, передает "Суспільне Житомир".
"Дистанционное обучение должно нам помогать, но оно не должно переходить в режим семейного обучения. Подготовка детей к государственной итоговой аттестации и ЗНО - это очень серьезная работа. Дистанционная форма обучения этому не способствует", - рассказал соорганизатор акции Анатолий Каблов.
Участница протеста Наталья Вознюк говорит, что дистанционное обучение негативно влияет на учебный процесс.
"Я - учительница. И я вижу такую ситуацию, что родители учеников на работе, дети спят, гуляют, а об обучении забывают", - отметила женщина.
Еще один участник акции Сергей Завьязун говорит, что дистанционное обучение нужно вводить с согласия родителей.
"Если возникнет такая эпидемиологическая ситуация в конкретной школе, которая может быть промониторена медработниками, что большинство детей заболели и это угроза для окружающих, то в таком случае мы готовы, чтобы дистанционное обучение проводили с согласия родителей. Нужно обеспечить все санитарно-эпидемиологические и образовательные меры", - уверен мужчина.
Во время акции участники собирали подписи в поддержку обращения с требованием прекратить полное дистанционное обучение в школах, после чего его передали заместителю председателя облгосадминистрации Вере Роговой.