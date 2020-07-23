Протест в Житомире: родители и учителя требуют, чтобы ученики с 1 сентября вернулись в школу

"Дистанционное обучение должно нам помогать, но оно не должно переходить в режим семейного обучения. Подготовка детей к государственной итоговой аттестации и ЗНО - это очень серьезная работа. Дистанционная форма обучения этому не способствует", - рассказал соорганизатор акции Анатолий Каблов.

"Если возникнет такая эпидемиологическая ситуация в конкретной школе, которая может быть промониторена медработниками, что большинство детей заболели и это угроза для окружающих, то в таком случае мы готовы, чтобы дистанционное обучение проводили с согласия родителей. Нужно обеспечить все санитарно-эпидемиологические и образовательные меры", - уверен мужчина.