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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Июль » 23 » 08:53:57

Протест в Житомире: родители и учителя требуют, чтобы ученики с 1 сентября вернулись в школу

Сегодня, 08:58:57 180 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Протест в Житомире: родители и учителя требуют, чтобы ученики с 1 сентября вернулись в школу

 22 июля в Житомире на площади Королёва прошла акция против дистанционного обучения в школах. Участники требовали, чтобы ученики с 1 сентября вернулись в классы.

Участие в акции приняли представители родительских комитетов и учителя житомирских школ, передает "Суспільне Житомир".
 

"Дистанционное обучение должно нам помогать, но оно не должно переходить в режим семейного обучения. Подготовка детей к государственной итоговой аттестации и ЗНО - это очень серьезная работа. Дистанционная форма обучения этому не способствует", - рассказал соорганизатор акции Анатолий Каблов.


Участница протеста Наталья Вознюк говорит, что дистанционное обучение негативно влияет на учебный процесс.

"Я - учительница. И я вижу такую ​​ситуацию, что родители учеников на работе, дети спят, гуляют, а об обучении забывают", - отметила женщина.
 

Еще один участник акции Сергей Завьязун говорит, что дистанционное обучение нужно вводить с согласия родителей.
 

"Если возникнет такая эпидемиологическая ситуация в конкретной школе, которая может быть промониторена медработниками, что большинство детей заболели и это угроза для окружающих, то в таком случае мы готовы, чтобы дистанционное обучение проводили с согласия родителей. Нужно обеспечить все санитарно-эпидемиологические и образовательные меры", - уверен мужчина.


Во время акции участники собирали подписи в поддержку обращения с требованием прекратить полное дистанционное обучение в школах, после чего его передали заместителю председателя облгосадминистрации Вере Роговой.

Как сообщал "Журнал Житомира", Житомирский горисполком призывает МОН начать обучение в школах с 1 сентября.
Тэги: Житомир, Карантин, Обучение, протест, школа
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