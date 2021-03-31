Сухомлин сообщил, когда ученики житомирских школ смогут вернуться за парты

С 22 марта, из-за "красной" зоны карантина, ученики житомирские школ учатся в дистанционном режиме. По словам городского головы, Житомир уже переходит пик заболеваемости и со следующего понедельника власти планируют разрешить школьникам вернуться за парты.
Об этом мэр Житомира сообщил 31 марта на своей странице в соцсети
.
"Житомир в "красной зоне" с 3-го марта. Попали туда - одни из первых в Украине. Но уже переходим пик! В школах действует дистанционное обучение для всех учащихся. Уверен, этот процесс не дает того качества, как обучение в классах", - сказал Сухомлин.
Он добавил, что в среднем в Житомире на COVID болеет 2-3 детей в сутки. 90% из них - переносят болезнь в легкой форме. Поэтому сегодня планируется заседание комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, на котором будут рассматривать вопрос возобновления учебного процесса в школах.
"Будем рекомендовать школам возобновить оффлайн обучение для учеников начальных классов уже с понедельника 5 апреля"
, - отметил городской голова.