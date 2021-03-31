Сухомлин сообщил, когда ученики житомирских школ смогут вернуться за парты

"Житомир в "красной зоне" с 3-го марта. Попали туда - одни из первых в Украине. Но уже переходим пик! В школах действует дистанционное обучение для всех учащихся. Уверен, этот процесс не дает того качества, как обучение в классах", - сказал Сухомлин.