Конец карантина: школьники Житомира возвращаются к учебе

После затяжного карантина учебный процесс в учебных учреждениях Житомира будет возобновлен с понедельника, 17 февраля. Такое решение принято сегодня, 14 февраля, во время заседания комиссии.
Как сообщили "Журналу Житомира
" в мэрии, учебный процесс восстанавливают из-за снижения уровня заболеваемости населения.
"В связи с нормализацией эпидемической ситуации по ОРВИ и гриппу, уменьшением уровня заболеваемости населения территориальной громады, с учетом указанной информации противоэпидемическая комиссия приняла решение о возобновлении образовательного процесса с понедельника, 17 февраля"
, - информирует городской совет.
Напомним, образовательный процесс был приостановлен с 27 января
, когда эпидемический порог заболеваемости ОРВИ был превышен на 67%. Из-за высокого уровня интенсивности эпидемического процесса ограничительные меры были продлены до 8 февраля
. Для же закрепления положительной тенденции постепенного снижения уровня заболеваемости населения гриппом/ОРВИ было решено не восстанавливать образовательный процесс до 15 февраля включительно
.