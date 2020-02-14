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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Февраль » 14 » 12:33:39

Конец карантина: школьники Житомира возвращаются к учебе

Сегодня, 12:46:39 838 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Конец карантина: школьники Житомира возвращаются к учебе

 После затяжного карантина учебный процесс в учебных учреждениях Житомира будет возобновлен с понедельника, 17 февраля. Такое решение принято сегодня, 14 февраля, во время заседания комиссии.

Как сообщили "Журналу Житомира" в мэрии, учебный процесс восстанавливают из-за снижения уровня заболеваемости населения.

"В связи с нормализацией эпидемической ситуации по ОРВИ и гриппу, уменьшением уровня заболеваемости населения территориальной громады, с учетом указанной информации противоэпидемическая комиссия приняла решение о возобновлении образовательного процесса с понедельника, 17 февраля", - информирует городской совет.

Напомним, образовательный процесс был приостановлен с 27 января, когда эпидемический порог заболеваемости ОРВИ был превышен на 67%. Из-за высокого уровня интенсивности эпидемического процесса ограничительные меры были продлены до 8 февраля. Для же закрепления положительной тенденции постепенного снижения уровня заболеваемости населения гриппом/ОРВИ было решено не восстанавливать образовательный процесс до 15 февраля включительно.
Тэги: Карантин, школа, Житомир
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