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Главная » Новости » Житомир » Наука » 2020 » Ноябрь » 25 » 08:37:42

В Житомире не все школы возобновили учебу, некоторые оставили учеников на «дистанционке»

Сегодня, 08:50:42 1527 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире не все школы возобновили учебу, некоторые оставили учеников на «дистанционке»

 В Житомире 90% школ учатся по дистанционной или смешанной форме, то есть ученики младших классов учатся очно, а 5-11 классы учатся дистанционно или посменно.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на городской департамент образования.

В школе №36 на обучение вышли все ученики. Директор школы говорит, что у них обнаружили лишь нескольких больных коронавирусом детей и учителей, а перед принятием решения о восстановлении обучения консультировались с родителями и учителями.
 

"Начальная школа у нас учится отдельно на территории 21-го детсада, еще два класса у нас учатся на территории школы, но в другом помещении, то есть у нас такие условия, что все ученики имеют отдельные помещения. Сейчас мы ввели вторую смену, которой у нас раньше не было, и закрепили за каждым классом конкретную аудиторию. Каждый класс знает свой вход. У нас ученики, которые учатся на первом этаже, заходят вот этой дверью, для других этажей у нас еще есть два входа, то есть дети не пересекаются", - рассказала Елена Кулинич.


Противоположная ситуация в городском лицее №25 - там учителя и родители детей решили остаться на дистанционной форме обучения. Младшая школа остается на очной форме, а старшеклассники, как и раньше, учатся дистанционно. Такое решение приняли большинством голосов родителей и учителей.
 

"Можно говорить, что есть все основания и базис для качественного образовательного процесса с использованием дистанционных технологий обучения. Главное - выбрать правильный путь, правильную платформу и настрой - настрой родителей, детей на положительный и качественный результат. Я думаю, что тогда совместными усилиями не на 100%, хотя мы этого хотим, но процентов на 85 мы сможем обеспечить выполнение всех предусмотренных государственных стандартов", - отметил директор лицея Павел Позняков.


Напомним, каждая школа в Житомире теперь сама решает, в какой форме проводить учебный процесс: очной или дистанционной.
Тэги: школа, Карантин, Житомир, образование
Комментариев: 1
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 13:20:16, Сегодня [Материал]
0

https://korrespondent.net/ukraine/4299230-v-zhytomyre-koronavyrus-vyiavyly-u-40-rabotnykov-shkol
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