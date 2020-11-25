В Житомире не все школы возобновили учебу, некоторые оставили учеников на «дистанционке»

"Начальная школа у нас учится отдельно на территории 21-го детсада, еще два класса у нас учатся на территории школы, но в другом помещении, то есть у нас такие условия, что все ученики имеют отдельные помещения. Сейчас мы ввели вторую смену, которой у нас раньше не было, и закрепили за каждым классом конкретную аудиторию. Каждый класс знает свой вход. У нас ученики, которые учатся на первом этаже, заходят вот этой дверью, для других этажей у нас еще есть два входа, то есть дети не пересекаются", - рассказала Елена Кулинич.