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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Май » 5 » 10:22:39

Конец «дистанционки»: житомирским школьникам разрешили вернуться за парты

Сегодня, 10:22:39 1089 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Конец «дистанционки»: житомирским школьникам разрешили вернуться за парты

 С четверга, 6 мая, в школах Житомира возобновляется полноценное очное обучение. В городском совете отмечают, что с завтрашнего дня ученики средней и старшей когда смогут сесть за парты.

Об этом во время заседания исполкома сообщила Мария Мисюрова, заместитель Житомирского городского головы.
 

«В связи с тем, что Житомир уже не в "красной" зоне, ученики средней и старшей школы могут возобновить очную форму обучения. Администрации школ должны обеспечить организацию питания и, безусловно, безопасность образовательного процесса», – сказала Мисюрова.


Ранее очное обучение возобновили только для учеников начальной школы. Соискатели образования 5-11 классов учились с использованием технологий дистанционного обучения.

Как сообщалось, Житомирская области 5 мая вышла из «красной» зоны карантина
Тэги: Житомир, образование, Карантин, школа
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