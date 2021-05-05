Конец «дистанционки»: житомирским школьникам разрешили вернуться за парты

С четверга, 6 мая, в школах Житомира возобновляется полноценное очное обучение. В городском совете отмечают, что с завтрашнего дня ученики средней и старшей когда смогут сесть за парты.
Об этом во время заседания исполкома сообщила Мария Мисюрова
, заместитель Житомирского городского головы.
«В связи с тем, что Житомир уже не в "красной" зоне, ученики средней и старшей школы могут возобновить очную форму обучения. Администрации школ должны обеспечить организацию питания и, безусловно, безопасность образовательного процесса», – сказала Мисюрова.
Ранее очное обучение возобновили только для учеников начальной школы
. Соискатели образования 5-11 классов учились с использованием технологий дистанционного обучения.
Как сообщалось, Житомирская области 5 мая вышла из «красной» зоны карантина
.