Как работает электронный журнал оценок и когда он появится во всех школах Житомира. ФОТО

"Чтобы поставить оценку ученикам, нажимаю на ячейку и ставлю отметку об оценке или отсутствие на уроке. Преимуществом системы является то, что при домашнем задании есть возможность скачать файл, сделать ссылку на ютуб, скачать файл в бумажном виде, дать материал на обработку детям, и им уже не нужно искать информацию", - отмечает педагог.