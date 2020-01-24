Как работает электронный журнал оценок и когда он появится во всех школах Житомира. ФОТО

В отдельных учебных заведениях Житомира запустили новый проект, который сейчас работает в тестовом режиме. Речь идет о введении в образовательный процесс системы "электронный журнал оценок" для коммуникации педагогов с учениками и родителями.
По информации городского совета, новую методику выставления оценок успеваемости ребенка в тестовом режиме ввели с 13 января 2020 года в восьми школах города
, имеющих доступ к общенациональной системы "E-schools.info".
Пока эта система не является общеобязательной, а проходит апробацию. Однако планируется, что с 1 сентября 2020 года система начнет полноценно функционировать во всех учебных заведениях города Житомира.
Для того чтобы родители ребенка имели доступ к электронному журналу оценок, им необходимо установить на смартфон специальное мобильное приложение "Единая школа", авторизоваться в системе, введя номер контактного телефона и пароль личного кабинета. Это при условии того, что школа, которую посещает ребенок, имеет доступ к общенациональной системе "E-schools.info".
С любого смартфона, в котором установлено указанное приложение, родители могут видеть оценки, домашние задания, расписание и посещения своего ребенка. При отсутствии ученика на уроке - родителям сразу приходит сообщение.
Несанкционированно вмешаться в систему ученики не могут: для них есть определенные ограничения.
"Для учителей еженедельно меняется пароль, создана группа учителей. Каждый педагог может обратиться в службу поддержки, представители которой сразу перезванивают и консультируют"
, - говорит администратор проекта в лицее №25 Ирина Свирская.
Идя на урок, учитель берет с собой планшет. В электронном журнале классный руководитель ведет учет посещения учеников, отмечая причину отсутствия ученика на уроке. Программа автоматически обрабатывает данную информацию, показывая по каждому ученику количество пропусков конкретных уроков.
"Чтобы поставить оценку ученикам, нажимаю на ячейку и ставлю отметку об оценке или отсутствие на уроке. Преимуществом системы является то, что при домашнем задании есть возможность скачать файл, сделать ссылку на ютуб, скачать файл в бумажном виде, дать материал на обработку детям, и им уже не нужно искать информацию", - отмечает педагог.
Система сама считает средний балл, показывает шкалу успеваемости и ожидаемую оценку за семестр, которая отмечается вручную.
В лицее одобрительно относятся к нововведению хотя и отмечают, что в отношении учителей еще ощущаются психологические барьеры. Дети воспринимают с интересом и волнением. Родители - в восторге от оперативности информирования об оценках и посещаемости уроков их детей.
В лицее говорят, что пока параллельно будут существовать два типа журналов - электронный и бумажный. Однако переход на новую систему с единым электронный журнал уже не за горами. Ведь, как считают в лицее, введение электронного журнала является не просто новым способом отображения оценок, но и средством повышения успеваемости учащихся и уровня образовательного процесса в учебном заведении.
Как работает электронный журнал оценок и когда он появится во всех школах Житомира. ФОТО
Единственное что непонятно, платная это система для школ или нет. Вижу это разработка сторонней компании, а значит рано или поздно может быть кидок. Либо как водится - власть поменялась, и найдется новая контора, к-рая будет пилить такой же софт и впаривать школам насильно.
В любом случае, как начало - хороший шаг. На недалекое будущее конечно стоило бы UI/UX значительно улучишь, а то смотришь демо версию, а там и дизайн уже устарел, и шрифты очень мелкие.