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Главная » Новости » Житомир » Наука » 2020 » Ноябрь » 16 » 14:34:00

Уроки в Instagram и браслеты вместо оценок: учитель из Житомира сделал cвой предмет самым популярным среди школьников. ФОТО

Вчера, 15:06:00 1969 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Уроки в Instagram и браслеты вместо оценок: учитель из Житомира сделал cвой предмет самым популярным среди школьников. ФОТО

 Учитель информатики житомирской школы №17 Николай Тарасюк сделал популярным свой предмет - он вместо оценок дарит детям браслетики. Педагог также пользуется популярными приложениями среди школьников и даже может провести прямой эфир в Instagram.

Такое дистанционное обучение нравится и детям, и взрослым, говорится в сюжете СК1.
 

"Сначала я сделал прямой эфир для детей в инстаграме, а потом провел несколько закрытых конференций в ютубе для учеников и их родителей. Больше всех заинтересовало не получение оценки, а поощрение", - рассказывает Николай Тарасюк.




А для прилежных учеников учитель придумал небольшие подарки. За свой счет он купил браслетики с надписью "Crazy teacher". Сначала он заказал их 60 штук. А потом снял на видео процесс распаковки, чтобы показать детям, что подарок реальный.

Получить его дети могут легко - для этого нужно выполнять все задачи вовремя. А уже лучшие ученики получили в подарок даже брендированные футболки.



Кроме того, что педагог преподает информатику, он является руководителем футбольного класса и волонтером проекта для детей с синдромом Дауна. Под его руководством ученики создают короткометражные фильмы, анимацию, овладевают компьютерной графикой.

Благодаря своим методам обучения Николай Тарасюк в этом году вошел в десятку лучших учителей страны по версии премии Global Teacher Prize Ukraine.



Тэги: школа, преподавание, образование, Житомир, учитель
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