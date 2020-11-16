Уроки в Instagram и браслеты вместо оценок: учитель из Житомира сделал cвой предмет самым популярным среди школьников. ФОТО

Учитель информатики житомирской школы №17 Николай Тарасюк сделал популярным свой предмет - он вместо оценок дарит детям браслетики. Педагог также пользуется популярными приложениями среди школьников и даже может провести прямой эфир в Instagram.
Такое дистанционное обучение нравится и детям, и взрослым, говорится в сюжете СК1
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"Сначала я сделал прямой эфир для детей в инстаграме, а потом провел несколько закрытых конференций в ютубе для учеников и их родителей. Больше всех заинтересовало не получение оценки, а поощрение", - рассказывает Николай Тарасюк.
А для прилежных учеников учитель придумал небольшие подарки. За свой счет он купил браслетики с надписью "Crazy teacher". Сначала он заказал их 60 штук. А потом снял на видео процесс распаковки, чтобы показать детям, что подарок реальный.
Получить его дети могут легко - для этого нужно выполнять все задачи вовремя. А уже лучшие ученики получили в подарок даже брендированные футболки.
Кроме того, что педагог преподает информатику, он является руководителем футбольного класса и волонтером проекта для детей с синдромом Дауна. Под его руководством ученики создают короткометражные фильмы, анимацию, овладевают компьютерной графикой.
Благодаря своим методам обучения Николай Тарасюк в этом году вошел в десятку лучших учителей страны по версии премии Global Teacher Prize Ukraine
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